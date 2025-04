Trump končal »vojno proti tušem«, ker rad poskrbi za svoje lepe lase

Ameriški predsednik Donald Trump je pred dnevi podpisal izvršni ukaz za povečanje vodnega pritiska v tuših. Po navedbah Bele hiše s tem ukrepom končuje vojno svojih predhodnikov, Baracka Obame in Joeja Bidna, proti tušem oziroma tuširanju. V ukazu, ki ga je v svojem slogu poimenoval Naredimo tuše spet velike, poudarja, da »tuširanje v Ameriki ne bo več šibko«.

»Sam se rad tuširam, da poskrbim za svoje lepe lase,« je ob podpisu ukaza dejal Trump. »Zdaj moram stati pod prho 15 minut, preden se zmočijo,« je potarnal.

Obamova vlada je v imenu varčevanja omejila vodni pretok v prhah, kar je Trump v prvem mandatu odpravil, Biden pa znova uvedel. Po novem Trumpovem ukazu mora ministrstvo za energijo odpraviti »radikalno zelene« predpise, ki pretok v tuših omejujejo na 2,5 galona vode na minuto. Po navedbah Bele hiše se s tem končuje »Obamova in Bidnova vojna proti tušem«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump se sicer že leta pritožuje, da ameriški tuši – pa tudi stranišča, pomivalni stroji in drugi gospodinjski aparati – niso več tako močni kot nekoč. Zato so tuši le del širšega trenda, v katerega sodi tudi ukrep, ki odpravlja regulacijo glede straniščnih školjk. Trump je pogosto poudarjal, da morajo ljudje zaradi zmanjšanega pretoka vode splakovati »desetkrat ali celo petnajstkrat namesto enkrat«. Njegova vlada je zato spremenila standarde, ki so omejevali količino vode pri splakovanju, in s tem – kot je dejal – »vrnila moč v kopalnice«.

Pomivalni stroji so se prav tako znašli na Trumpovem tnalu. Po njegovem naj bi standardi energetske učinkovitosti povzročili, da stroji ne pomivajo več učinkovito, ampak potrebujejo več ciklov. Zato je podpiral deregulacijo, ki naj bi omogočila ponovno uporabo naprav z večjim pretokom vode.

Trump je simbolično vojno proti »zeleni birokraciji« razširil tudi na plastične slamice. Medtem ko so številne zvezne države in restavracije prešle na papirnate, manj škodljive za okolje, je Trump večkrat pred kamerami uporabil plastično slamico in poudaril pravico Američanov do izbire. Podpisal je izvršni ukaz, ki odpravlja omejitve pri uporabi plastičnih izdelkov za enkratno rabo, kar je sprožilo buren odziv okoljevarstvenikov.

Z vsemi temi potezami namerava Trump pokazati, da njegova politika temelji na »zdravem razumu« in praktičnosti, ne pa na »ideoloških predpisih«, kot pravi. Po njegovem mnenju gre za osvoboditev vsakdanjih predmetov iz primeža državne regulacije, kritiki pa opozarjajo, da so ti ukrepi v nasprotju z dolgoročnimi okoljskimi cilji in povečujejo porabo virov.