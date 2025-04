Prepoved uporabe telefonov v angleških šolah

Večina osnovnih in srednjih šol v Angliji že zdaj prepoveduje uporabo mobilnih telefonov med poukom, a britanski izobraževalni sindikati in nekateri politiki želijo iti korak dlje in kličejo po uzakonjanju omenjene prepovedi.

Najnovejša nacionalna raziskava, ki jo je naročila angleška komisarka za otroke Rachel de Souza, je pokazala, da je v kar 99,8 odstotkov osnovnih in 90 odstotkov srednjih šol že uvedena takšna ali drugačna oblika prepovedi uporabe telefonov. Nekatere šole zahtevajo oddajo telefona ob vstopu v šolo, druge dovoljujejo nošenje, a prepovedujejo uporabo. Le 3 odstotke srednjih šol v celoti preprečuje vnos naprav.

V sindikatu NEU, največjem izobraževalnem sindikatu v Veliki Britaniji, so prepričani, da je čas za sistemske spremembe. Generalni sekretar Daniel Kebede zagovarja ne le prepoved telefonov v šolah, ampak tudi popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Opozarja na porast duševnih stisk med mladimi, škodljive vsebine ter dostop do pornografije, ki »uničuje dojemanje odnosov in spolnosti pri mladih fantih«.

Podobne prepovedi se pojavljajo tudi drugod – Francija je denimo že leta 2018 uvedla zakon, ki prepoveduje telefone v osnovnih in nižjih srednjih šolah. Raziskave kažejo, da se je s tem izboljšala pozornost učencev in zmanjšalo nadlegovanje prek spleta.

»Če glede varnosti otrok mislimo resno, moramo regulirati vsebine, ki jih vidijo,« pravi Rachel de Souza, ob tem pa opozarja, da skoraj četrtina otrok na napravah preživi več kot štiri ure dnevno.

Debata o telefonih v šolah tako ni več le vprašanje discipline, temveč postaja simbol širše bitke za zaščito otrok pred nereguliranimi spletnimi okolji in porastom duševnih stisk.