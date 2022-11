Lov na ultranacionalista, ki je hkrati ostri kritik Putina

Glede na zelo natančno in poglobljeno nizozemsko preiskavo ni nobenega dvoma, da so za sestrelitev malezijskega letala na letu MH 17 nad Ukrajino leta 2014 odgovorni Rusi oziroma takratni ruski separatisti na vzhodu Ukrajine. V okviru preiskave so identificirali štiri odgovorne, vendar se zaradi ruskega zavračanja odgovornosti še nihče ni znašel pred sodiščem. Sorodniki žrtev upajo, da bi krivce lahko locirali in privedli na zatožno klop v okviru vojne v Ukrajini, saj naj bi se nekateri iz Moskve vrnili na bojišče.

Med njimi tudi Igor Girkin, ki naj bi bil odgovoren za logistiko pri premestitvi raketnega sistema buk iz Rusije v Ukrajino, s katerim je bilo letalo sestreljeno. Kasneje je Girkin predstavljal tudi abotne teorije, da so v Amsterdamu na letalo vkrcali mrtve potnike, vseskozi pa je krivdo za sestrelitev zavračal. Nizozemec Piet Ploeg, ki predseduje fundaciji MH 17 in ki je v tragediji izgubil sestro, svakinjo in nečaka, je previdno optimističen. Kot je dejal, bi morali Ukrajinci Girkina ujeti živega in ga izročiti nizozemskim oblastem, kar bi bilo seveda težko izvedljivo, vendar »se včasih dogajajo tudi čudeži«.

Po nekaterih podatkih se je Girkin, ki naj bi bil odgovoren tudi za ugrabitve in umore v okupirani ukrajinski regiji Lugansk, iz Moskve sredi prejšnjega meseca vrnil v Ukrajino, ali je res vključen v boje, pa za zdaj ni mogoče potrditi. Morda bi si njegovo prijetje želel tudi sam Vladimir Putin. Girkin je sicer ultranacionalist, vendar obenem tudi ostri kritik ruskega predsednika. Ustanovil je Rusko nacionalno gibanje, ki zahteva združitev vseh držav nekdanje Sovjetske zveze pod ruskim patronatom, hkrati pa večkrat poudaril, da se mora Putinova strahovlada končati.

Na svojem blogu je tudi kritiziral rusko vojsko zaradi nesposobnosti in neučinkovitosti. FOTO: Shutterstock

Na svojem blogu je tudi ostro kritiziral rusko vojsko zaradi nesposobnosti in neučinkovitosti, septembra, šest mesecev po začetku invazije na Ukrajino, pa je izjavil, da je poraz ruske vojske v Donecku in Lugansku neizogiben. Po njegovih besedah bi bilo zaradi tega treba ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja postaviti pred strelski vod, ker ni drugega izhoda, pa je treba Ukrajino zasuti z jedrskimi bombami. Kakor koli že, zdaj naj bi se vrnil v Ukrajino, morda pa bo k njegovemu prijetju pripomogla tudi nagrada v višini sto petdeset tisoč evrov, toliko denarja so v ta namen s prostovoljnimi prispevki zbrali Ukrajinci.

V kratkem oziroma še ta mesec je pričakovati tudi izrek kazni na nizozemskem sodišču v Haagu, ki je obtoženim sodilo v odsotnosti; ker Nizozemska v svojem kazenskem zakoniku nima smrtne kazni, je pričakovati kazen dosmrtnega zapora.