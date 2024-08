Meg Ryan dobitnica častne nagrade srce Sarajeva

Igralka Meg Ryan bo na 30. filmskem festivalu v Sarajevu prejela častno nagrado srce Sarajeva za izjemen prispevek k filmski umetnosti. Hollywoodska zvezdnica se bo udeležila posebne projekcije romantične komedije Čaka te pošta iz leta 1998. Ryanova bo tako občinstvo pozdravila na istem prizorišču, na katerem so omenjeni film prikazali pred 25 leti, na 5. sarajevskem filmskem festivalu leta 1999.

Igralka bo imela tudi mojstrski tečaj, ki ga bo moderiral bosanski režiser Danis Tanović. Kot so zapisali organizatorji festivala, bo mojstrski tečaj ponudil vpogled v ključne vidike igralkine kariere ter njen novi film What Happens Later, ki ga bodo prav tako prikazali na festivalu. Romantična komedija, ki jo je Ryanova režirala, zanjo napisala scenarij in v kateri je tudi zaigrala ob Davidu Duchovnyju, je po neodvisnem filmu Ithaca iz leta 2015 njen drugi režiserski projekt.

Občinstvo je očarala s svojimi nepozabnimi vlogami in velja za princeso romantičnih komedij, prav tako je dokazala, da je odlična režiserka in scenaristka, je – kot poroča STA – povedal direktor sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović in dodal: »V čast nam je, da ji lahko podelimo nagrado srce Sarajeva.«

62-letna igralka je nase opozorila z vlogo Sally Albright v filmu Ko je Harry srečal Sally v režiji Roba Reinerja in po scenariju izjemne Nore Ephron. Za vlogo je bila nominirana za zlati globus. Pozneje je zaigrala v uspešnici Nore Ephron Romanca v Seattlu, za katero sta oba s Tomom Hanksom prejela nominacijo za zlati globus. Njeno zadnje sodelovanje z Ephronovo in Hanksom je bila romantična komedija Čaka te pošta, ki je igralki ponovno prinesla mednarodno priznanje, saj je bila za vlogo v filmu tretjič nominirana za zlati globus.

Priznanje je prejela tudi za igro v dramah, med drugim za vlogo vojakinje v filmu Pravi pogum režiserja Eda Zwicka, v katerem je zaigrala ob Denzelu Washingtonu, in ganljivo upodobitev ženske, ki ima težave z alkoholom, v filmu Luisa Mandokija Ko moški ljubi žensko, kjer je zaigrala ob Andyju Garcii.

Nagrada častno srce Sarajeva je bila ustanovljena leta 2005, namenjena je posameznikom za izjemen prispevek k uveljavljanju in razvoju filmske industrije. Med zvezdniki, ki bodo letos prejeli to dragoceno srce, so tudi igralec John Turturro in režiser Alexander Payne ter palestinski režiser Elia Suleiman, ki mu bodo na 30. festivalu, jubilejni izvedbi enega najpomembnejših filmskih dogodkov v regiji, posvetili tudi retrospektivo izbranih del v okviru festivalskega programa Tribute to.

Festival, ki bo trajal od 16. do 23. avgusta, bo odprl film Danisa Tanovića z naslovom Nakon ljeta (Po poletju) pri koprodukciji katerega je sodeloval tudi slovenski Tramal Films. V njem se glavna junakinja spopade z vprašanji iz svoje preteklosti. Iskanje dediščine postane iskanje lastne identitete, a tudi odpuščanja, so o filmu navedli organizatorji Sarajevskega filmskega festivala.