Mick Jagger in Dave Grohl o pandemiji

Energični pevec skupine Rolling Stones Mick Jagger je povabil k sodelovanju na daljavo nekdanjega bobnarja skupine Nirvana in pevca ter kitarista zasedbe Foo Fighters Dava Grohla pri pesmi o pandemiji Eazy Sleazy. V pesmi spregovori o pandemični ječi, v katero smo ujeti, odpovedanih turnejah, premierah na daljavo, za katere se ni treba posebej obleči, učenju kuhanja ter da ne bo sodeloval v tiktokovem plesu niti ne bo »padel na rit« pri učnih urah sambe. Spregovori tudi o teorijah zarote, od čipovdo ravne Zemlje, ki se ohlaja, ter »globoke države«, ki obvladuje vse.Vanjo je torej zajel dobro mešanico frustracije, izčrpanosti in humorja. Vendar je ciničen in optimističen napovedal, da nas po pandemiji vendarle čaka »rajski vrt vseh zemeljskih dobrot«. Jagger in Grohl sta to energično rock skladbo napisala skupaj. Prvi igra kitaro in poje, drugi igra bobne, kitaro in baskitaro. Produciral jo je Jaggerjev dolgoletni glasbeni sodelavec Matt Clifford, ki je produciral tudi njegovi pesmi iz leta 2017 Gotta Get a Grip in England Lost . Jagger je povedal, da se razmere zaradi cepljenja obračajo na bolje v številnih državah. »Vidim luč na koncu predora, zato sem pomislil, da bi napisal pesem o tem, kaj vse smo izkusili, za kaj smo bili prikrajšani v pandemiji in da so se končno prostori svobode spet začeli širiti.«