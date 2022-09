Milijonska odškodnina in prepoved opravljanja poslov

Newyorška pravosodna ministrica Letitia James je v sredo vložila civilno tožbo proti Donaldu Trumpu in njegovemu podjetju, s katero želi doseči, da se Trumpu in njegovim najstarejšim otrokom (Donaldu mlajšemu, Ivanki in Ericu) dosmrtno prepove opravljanje poslov v državi. Od Trumpove organizacije poleg tega zahteva 250 milijonov dolarjev odškodnine za protipravno, z lažmi in zavajanji pridobljeno premoženje ter predlaga, da se ji za pet let prepove opravljanje nepremičninskih poslov.

Tožba Trumpu sicer očita vrsto prevar. Med drugim naj bi lagal in zavajal, ko je v finančnih izjavah pred pridobitvijo posojil prikazoval vrednost svojega premoženja; vrednost posestva Mar-a-Lago na Floridi je na primer ocenil na 739 milijonov dolarjev, kar naj bi bilo desetkrat več od realne.

Na ta način naj bi se Trump dokopal do ugodnih posojil, obenem pa naj bi zvezni in državni davkariji prikazoval precej nižje vsote, zaradi česar skorajda ni plačeval davkov. Trump je odločitev Jamesove na svojem družbenem omrežju označil za še en lov na čarovnice in politični pregon, Jamesova pa trdi, da je njena preiskava odkrila tudi kazniva dejanja, kar je posredovala uradu tožilca na Manhattnu Alvinu Braggu, ki vodi kazensko preiskavo.

Letitia James je bila sicer že uspešna v ločeni civilni tožbi proti Trumpu, ko je dokazala, da je izkoriščal svojo dobrodelno organizacijo za lastne namene. Sodišče mu je naložilo plačilo dva milijona dolarjev odškodnine in prepovedalo vodenje dobrodelnih organizacij.

Ob civilni tožbi je Donalda Trumpa te dni doletel še en pravosodni udarec, ko je tričlanski senat zveznega prizivnega sodišča v Atlanti sklenil, da se zvezna preiskava zaradi odtujitve tajnih dokumentov iz Bele hiše lahko nadaljuje.

Sodniki, med katerimi je dva na položaj imenoval sam, so bili soglasni v odločitvi, da zvezna sodnica s Floride Aileen Cannon ne bi smela ustaviti preiskave (tudi Cannonovo je na položaj imenoval Trump), nad njeno odločitvijo pa se je čudila in zgražala tudi večina ameriških pravnih strokovnjakov.

Aileen Cannon je ministrstvu prepovedala uporabo približno 100 dokumentov z oznakama tajno ali zaupno, ki so jih agenti FBI avgusta zaplenili na Trumpovem posestvu, saj jih je Trump nepooblaščeno odnesel iz Bele hiše v Mar-a-Lago.

Cannonova je odločila, da ministrstvo ni dokazalo, da je bilo omenjenih 100 spornih dokumentov v resnici tajnih oziroma zaupnih, in ukazala, da jih ne sme uporabljati, dokler jih ne pregleda posebni neodvisni pravni strokovnjak, na ta položaj pa imenovala nekdanjega republikanskega zveznega sodnika iz Brooklyna Raymonda Dearieja. Ta je sicer že na uvodnem zaslišanju nakazal, da bo odločil v prid ministrstvu.