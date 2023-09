Morilski instinkt za razveze slavnih in bogatih

V nadaljevanju preberite:

V ZDA na področju ločitev nedvomno kraljuje Laura Wasser iz odvetniške pisarne Wasser, Cooperman & Mandles. Na listi njenih klientov so bili med sprtimi pari Britney Spears in Kevin Federline, Angelina Jolie in Brad Pitt, Johnny Depp in Amber Heard ter Kim Kardashian in Kanye West. Njena podjetnost pa se ne zaključuje zgolj na obravnavah v živo na sodiščih, kjer se poteguje za svoje vip kliente, že pred šestimi leti je ustanovila spletni portal za ločitve, ki se imenuje It's Over Easy, torej nekako v prostem prevodu Zlahka se konča.