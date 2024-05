Italijani imajo finalista v evropski in konferenčni ligi

Nogometaši Atalante in Bayerja iz Leverkusna so se uvrstili v finale evropske lige. Italijani so na povratni polfinalni tekmi doma premagali Marseille s 3:0, Bayer pa je igral 2:2 z Romo. Finale bo 22. maja v Dublinu.

Nogometaši iz Bergama so v Franciji proti Marseillu, evropskemu prvaku iz sezone 1992/93, prvo tekmo igrali 1:1. Pred domačimi navijači pa so bili precej konkretnejši, čeprav sta bili ekipi v posesti žoge dokaj enakovredni. Ademola Lookman je v 30. minuti zadel za vodstvo z 1:0, potem ko je sprožil z roba kazenskega prostora in z nekaj sreče ugnal tekmečevega vratarja. V 52. minuti je Lookman bil v vlogi podajalca, ko je Matteto Ruggeri podvojil prednost Italijanov in jih tako popeljal na prag uvrstitve v finale, to pa je potrdil El Bilal Toure v 95. minuti.

Spektakel v Leverkusnu

Na drugem dvoboju je Bayer Leverkusen, nemški prvak in zmagovalec pokala Uefe v sezoni 1987/88, proti Romi, zmagovalcu pokala Uefe oziroma evropske lige v sezonah 1990/91 in 2002/23 ter prvaku konferenčne lige 2021/22 že v Rimu slavil z 2:0, na povratnem obračunu pa se je kljub prevladi v poskusih strelov znašel v zaostanku v spektakularni tekmi.

Leandro Paredes je unovčil dva strela z bele točke. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Leandro Paredes je v 43. minuti izkoristil najstrožjo kazen po prekršku Jonathana Taha in Italijane približal na poti do finala. Zaostanek s prve tekme je izničil isti igralec po novi enajstmetrovki v 66. minuti. Toda sanjsko sezono nemške ekipe je podaljšal Gianluca Mancini z avtogolom v 82. minuti, končni izid 2:2 pa je postavil Josip Stanišić globoko v sodniškem dodatku.

Finale: Fiorentina vs. Olympiakos

Nogometaši Fiorentine in Olympiakosa pa so finalisti konferenčne lige. Firenčani so že v sredo v polfinalu izločili Brugge s skupnim izidom 4:3, Grki pa so bili s 6:2 boljši od Aston Ville. Olympiakos je ogromno delo opravil v Birminghamu, kjer je slavil s 4:2. Ko je Ayoub El Kaabi zadel za še povišanje prednosti grške ekipe v 10. minuti, je bilo jasno, da Angleže čaka zelo težka naloga. Ta je postala nemogoča po tem, ko je isti igralec v 81. minuti podvojil prednost pirejske zasedbe in tako odločil potnika v finale.

Nogometaši Olympiakosa so se zahvalili navijačem. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Fiorentina je že v sredo na povratni polfinalni tekmi v gosteh z 1:1 remizirala proti belgijskemu moštvu Club Brugge in si s skupnim izidom 4:3 zagotovila nastop v finalu. Prva tekma med tema tekmecema v Firencah se je končala s tesno zmago italijanske ekipe 3:2. Italijani so tako v Belgijo prišli s prednostjo zadetka. Finale konferenčne lige bo 29. maja v Atenah.