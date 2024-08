Mož, ki je navdihnil film Čaka te pošta

Po pogumni bitki z Alzheimerjevo boleznijo se je v torek poslovil založnik Leonard Riggio, je sporočila njegova družina. Dolgoletni izvršni direktor verige knjigarn Barnes & Noble je bil na čelu verige od leta 1971, ko je s posojilom v višini 1,2 milijona dolarjev kupil ime Barnes & Noble in edino trgovino na Peti aveniji na Manhattnu, do leta 2019, ko so podjetje prodali investicijskemu skladu Elliott Advisors. Še pred vzponom spletnega velikana Amazon.com je ustvaril najuspešnejšo verigo knjigarn v ZDA.

V njegovem času se je podjetje znatno razširilo v nacionalno verigo z več kot 700 prodajalnami, kar jim je uspelo s prevzemi in združitvami konkurenčnih verig. »Njegovo vodenje je trajalo desetletja, v katerih ni samo povečal podjetja, ampak tudi negoval kulturo inovativnosti in ljubezen do branja,« so zapisali pri Barnes & Noble.

Ustanovil je imperij »super trgovin«, ki so združevale znižane cene verige z udobjem kavčev, bralnih stolov in kavarn. »Naše knjigarne so bile zasnovane tako, da so gostoljubne in ne zastrašujoče,« je Riggio leta 2016 povedal za The New York Times. »To niso kraji za elito. Lahko greš noter, si privoščiš skodelico kave, se usedeš in bereš knjigo, kolikor dolgo želiš, ter uporabiš stranišče. To so bile naše inovacije, za katere prej nihče ni pomislil, da so možne.«

Odraščal je v delavskem razredu v New Yorku in rad je povedal, da se raje druži s prijatelji iz otroštva kot s kolegi poslovneži. S sodelavci je bil tovariški, klicali so Lenny, toda v njegovem času se nikogar v knjižnem svetu niso bolj bali. Imel je moč, da iz katere koli knjige naredi prodajno uspešnico ali fiasko, do konca devetdesetih let prejšnjega stoletja pa je bila vsaka osma knjiga v ZDA prodana v njihovih knjigarnah.

Krivili so ga za propad več tisoč neodvisnih knjigarn, čeprav je sam vztrajal, da se širijo v soseskah brez obstoječih knjigarn. To problematiko je na filmskem traku ovekovečila ena najbolj priljubljenih romantičnih komedij 90. let Čaka te pošta, v kateri Meg Ryan igra lastnico majhne neodvisne knjigarne, Tom Hanks pa je izvršni direktor verige Fox Books, ki ogroža njen obstoj.

Leta 2000 so imeli Barnes & Noble več kot 700 »super trgovin« in na stotine drugih prodajnih mest, toda na pojav spletne trgovine niso imeli pravega odgovora. V desetih letih je Jeff Bezos z zagonskim podjetjem Amazon iz Seattla in inovacijami, kot sta bralnik e-knjig Kindle in naročniška storitev Amazon Prime, prevzel primat. Med letoma 2009 in 2019 je moral Barnes & Noble zapreti več kot sto trgovin.