Na Kostariki utonil Malcolm-Jamal Warner, poznali smo ga kot Thea Huxtabla

Ameriški igralec Malcolm-Jamal Warner, znan po vlogi sina Thea Huxtabla v situacijski komediji Cosby Show, je v nedeljo umrl na Kostariki, kjer je počitnikoval s svojo družino. Kot je v ponedeljkovi izjavi zapisala kostariška preiskovalna policija, je 54-letnega igralca med plavanjem odnesel morski tok. Pomagali so mu sicer poskušali očividci na plaži, vendar mu ni bilo pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Serijo Cosby so predvajali med letoma 1984 in 1992, velja pa za eno od najbolj uspešnih televizijskih serij tistega časa. FOTO: Al Levine/promocijsko gradivo

Igralca, ki je začel nastopati že pri devetih letih, smo poznali po vlogi v seriji Cosby Show, ki prikazuje življenje temnopolte družine srednjega razreda v New Yorku. Predvajali so jo med letoma 1984 in 1992, velja pa za eno od najbolj uspešnih televizijskih serij tistega časa. V glavni vlogi je nastopa l Bill Cosby , ki so mu pred leti sodili zaradi spolnega napada , pozneje je sodišče obsodbo na triletno zaporno kazen ovrglo. Ob smrti kolega, ki ga je poznal od malih nog, je Cosby izrazil veliko žalost in dejal, da ga je izguba prizadela podobno kot leta 1997 novica o umoru sina Ennisa. V izjavi za javnost se je spominjal, kako sta se njegov sin in pokojni Malcolm kot otroka skupaj igrala.

Leta 1986 si je Warner prislužil nominacijo za emmyja za stranskega igralca v tej komediji. Igral je tudi v drugih situacijskih komedijah, kot sta Malcolm Eddie in Reed Between the Lines, ter filmih Hitre tarče, Ni vse zlato, kar se sveti in Vitezi neba. Pot si je utiral tudi v glasbi. Leta 2015 je osvojil nagrado za najboljšo tradicionalno R&B izvedbo, za pesem Jesus Children, priredbo Stevieja Wonderja. Leta 2023 je bil nominiran tudi za grammyja za najboljši album govorjene poezije.

Ob njegovi smrti so se odzvali mnogi igralci in filmski ustvarjalci. »Pri njem nikoli ni bilo nobenega škandala ali polemike. Iz najstniške zvezde je postal spoštovana odrasla oseba brez 'prtljage', kot je pogosto pri pripadnikih njegove generacije,« je besede soustanovitelja in predsednika Združenja afroameriških filmskih kritikov Gila Robertsona povzel britanski Guardian. Po njegovih besedah bo zapuščina Thea Huxtabla in Malcolmovega nastopa živela naprej.

Ob njegovi smrti so se odzvali mnogi igralci in filmski ustvarjalci. FOTO: Robyn Beck/Afp

Po besedah Geoffreyja Owensa, ki je v omenjeni uspešnici igral vlogo svaka Thea Huxtabla, je v izjavi za ABC News Warnerja označil za čudovito osebo, prijetno in občutljivo dušo. »Spoštoval sem ga iz številnih razlogov, med drugim zato, ker je ljubil ustvarjanje. Imel je um igralca in srce glasbenika,« je dejal Owens.