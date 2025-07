Davek, ki se mu reče svoboda

Slovenske železnice so kupile Nomago, kar bo med drugim koristno pri povečanem številu nadomestnih prevozov zaradi prenove prog. To se sicer ne sklada s ciljem večjega števila prostorov za kolesa, čeprav je Nomago že največji ponudnik najemnih koles. Obe družbi imata podobne cilje, približati kakovost našega javnega prevoza boljšim v tujini. A to bo težko, pri železnici je Slovenija veliko zamudila, javne finance pa tudi ne omogočajo hitrih preskokov. Prav tako se pri denarju ustavi pri avtobusnem prevozu.

Zakaj se bodo gneče na cestah le še povečevale? Kaj bo treba narediti, da po pot z vlakom iz Ljubljane do Maribora trajala eno uro?