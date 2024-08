Največ ugibanj o dveh največjih zvezdnicah

Zvezdniki se radi družijo s politiki, še raje pa so politiki v družbi takšnih in drugačnih zvezdnikov. Pri nas morda najbolj v družbi znanih imen v športu, na oni strani Atlantika pa sta svetova politike in zabave tako prepletena, da od slavnih s tega in onega področja odkrito pričakujejo glas za politike ali proti njim. Te dni največ ugibajo o tem, ali bosta na demokratsko konvencijo v Čikagu, ki poteka od ponedeljka do srede, prišli največji (ne samo) glasbeni zvezdi ta hip, ameriški pevki Beyoncé in Taylor Swift.

Demokratska stranka bo v Čikagu tudi uradno razglasila dvojec sedanje podpredsednice Kamale Harris in sedanjega guvernerja zvezne države Minnesota Tima Walza za kandidata za vodenje Združenih držav Amerike v prihodnjih štirih letih. Nekateri zvezdniki so že na programu konvencije v velemestu ob Michiganskem jezeru. John Legend bo glavna zvezda glasbenega šova v torek, igralka Julia Louis-Dreyfus, najbolj znana kot ena od glavnih oseb v humoristični seriji Seinfeld v letih od 1990 do 1998, pa bo v sredo popoldne vodila pogovor z osmimi demokratskimi guvernerkami zveznih držav.

Eno najbolj odmevnih intervencij v letošnjo kampanjo je izvedel filmski zvezdnik George Clooney. Ko je postalo jasno, da Joe Biden najbrž ni zmožen voditi države še štiri leta, ga je igralec, sicer goreč privrženec demokratov, javno pozval, naj se odpove kandidaturi. Potem je takoj podprl Harrisovo.

Kdo bo osebno prišel podpret Harissovo in Walza, se še dogovarjajo, največ pa se govori o pevkah Beyoncé in Taylor Swift. Obe sta leta 2020 podprli demokratska kandidata za predsednika in podpredsednico Bidna in Harrisovo, tokrat pa uradno svoje podpore kandidatom še nista objavili. Gotovo je, da zvezdnici ne bosta podprli republikanskega kandidata Donalda Trumpa, ki predstavlja domala vse, čemur obe nasprotujeta.

Swiftova je trenutno sredi megakoncertov na londonskem Wembleyju, zadnji od petih je na sporedu v torek, zato obstaja majhna možnost, da bi prišla na konvencijo. Vendar poznavalci dogajanja pravijo, da je ta možnost bolj teoretična kot praktična. Na spletu se je po Bidnovem odstopu od kandidature oblikovala tudi podskupina vojske njenih oboževalcev, ki podpirajo Harrisovo. Predstavnice podskupine pravijo, da so v stikih s kampanjo aktualne podpredsednice, Swiftova pa naj s to podskupino ne bi bila uradno povezana. Na konvenciji so sicer poseben prostor namenili izdelavi in izmenjavi tako imenovanih prijateljskih zapestnic, kar je eden od najbolj znanih znakov privrženosti pevki.

Več možnosti je menda za prihod Beyoncé. Ta je Harrisovi dovolila uporabo njene pesmi Freedom v kampanji, zato ni nemogoče, da bi jo na konvencijo prišla zapet kar osebno.