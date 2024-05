Naomi Osaka: Kot mama na življenje in tenis gledam drugače

Naomi Osaka, šestindvajsetletna štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki je prva med Azijkami osvojila naslov najboljše igralke tenisa med posameznicami, še ni rekla zadnje besede. Potem ko je leta 2021 kazalo, da se bo postopoma upokojila zaradi težav z duševnim zdravjem, je julija lani po slovesu od depresije in med obvladovanjem tesnobe rodila prvorojenko Shai, zdaj pa poka od energije.

V intervjuju za Guardian je razložila, kako jo je osemnajstmesečni odmor od tenisa prisilil, da zdaj na življenje gleda drugače: »Postala sem bolj hvaležna za šport, zavedam se, da zame obstaja ogromno možnosti zunaj tenisa, a sem dojela, da bi ga še vedno rada igrala.« Odkar se je januarja vrnila na teniška igrišča, deluje bolj samozavestno in zrelo. Drugače kot na svojih prvih tekmah prav tako več in bolj sproščeno komunicira s soigralci in drugimi.

Trenutno je na 134. mestu

Njena nosečnost ni bila lahka, saj je doživljala hude jutranje slabosti, hči pa se je rodila s popkovino, ovito okoli vratu. Z njenim očetom, enako starim ameriškim raperjem Cordaejem, sta v zvezi od leta 2019. Nekdanja tenisačica št. ena, ki je začela spet trenirati že nekaj tednov po porodu, pravi, da je bila pred izkušnjo materinstva blodnjava, ta lastnost pa ji je sicer tudi pomagala uresničiti sanje o uspehu; to se je prvič zgodilo pri njenih dvajsetih letih, ko je premagala slovito Sereno Williams.

V akciji maja letos na teniškem turnirju Italia Open FOTO: Claudia Greco/Reuters

Trenutno si želi biti predvsem potrpežljiva, saj na lestvici Ženskega teniškega združenja (WTA) zaseda šele 134. mesto; prva je dvaindvajsetletna Poljakinja Iga Świątek. Naomi si je kot mladenka želela zmagovati predvsem zaradi denarja, da bi kot glavna zaslužkarica v družini to finančno razbremenila. Njeno premoženje je danes ocenjeno na 50 milijonov dolarjev.