Opozicijske stranke v Južni Afriki so predsednika Cyrila Ramaphoso pozvale, naj ne nasede zastraševanju Združenih držav Amerike, ki so južnoafriškemu veleposlaniku v ZDA Ebrahimu Rasoolu dale na voljo 72 ur časa, da zapusti državo.

Rasoola so ZDA razglasile za nezaželeno osebo, potem ko ga je zunanji minister ZDA Marco Rubio označil za »človeka, ki zlorablja rasna vprašanja in sovraži Ameriko«. Napetosti med državama se stopnjujejo, vse odkar se je v Belo hišo vselil Donald Trump, ki je glasen kritik kontroverznega južnoafriškega zakona o zemljiščih, ki vladi dovoljuje, da v določenih okoliščinah zapleni zemljo brez odškodnine. Prejšnji mesec je Trump zmanjšal pomoč Južni Afriki, trdi pa tudi, da je belska manjšina v Južni Afriki diskriminirana, kar Južna Afrika zanika.

Južnoafriški minister za mednarodne odnose Ronald Lamola je za javno televizijo SABC poudaril, da »ne pomaga, da se državi zapletata v tviter diplomacijo, ampak morata težave reševati iz oči v oči. Drugi južnoafriški politiki so bili v odzivih precej bolj ostri. Julius Malema iz opozicijske stranke Economic Freedom Fighters je predsednika Ramaphoso pozval: »Ne dovolite, da državo ustrahuje oranžni klovn, ki je okupiral Belo hišo!« Generalni sekretar Panafriškega kongresa Azanije (PAC) Apa Pooe je prav tako obsodil odločitev ZDA, jo označil za napad na suverenost Južne Afrike in poskus, da bi diktirale politiko v državi. »Južna Afrika ni lutka ZDA, imamo pravico, da v svoji državi vladamo brez vmešavanja,« je bil jasen.

Ebrahim Rasool je bil južnoafriški veleposlanik v ZDA že v času Obamove administracije, med letoma 2010 in 2015, ponovno pa so ga za veleposlanika v ZDA zaradi njegovih izkušenj in široke mreže poznanstev v državi imenovali lani. Kljub poznanstvom je imel težave pri organizaciji srečanj s Trumpom, kot je neimenovani južnoafriški diplomat dejal za spletno stran Semafor, predvsem zaradi preteklih propalestinskih stališč, zato »ni verjetno, da je trenutno pravi človek za ta položaj«.

V manjšinski koalicijski stranki Demokratična zveza (The Democratic Alliance, DA) se medtem sprašujejo, zakaj o imenovanjih tujih diplomatov odloča le največja vladna stranka Afriški nacionalni kongres (ANC). »Enostavno ni prav, da ima ANC proste roke glede zunanje politike in imenovanja diplomatov, saj jih je podprlo le 39 odstotkov volivcev,« je za SABC povedal tiskovni predstavnik Demokratične zveze Willie Aucamp in pozval, naj članom vlade narodne enotnosti dovolijo oditi v Washington, da bi skušali ublažiti napetosti.