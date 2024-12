Trump v obrambi dolarja, Brics na poti k dedolarizaciji

V nadaljevanju preberite:

»Konec je z idejo, da se bodo članice Bricsa poskušale odmakniti od dolarja, medtem ko mi sedimo križemrok,« je v nedeljo na x zapisal Donald Trump. »Od teh držav zahtevamo obljubo, da ne bodo nikoli uvedle Bricsove valute ali podprle katerekoli valute, ki bi zamenjala močen ameriški dolar. Če tega ne bodo storili, se bodo morali soočiti s stoodstotnimi carinami ter se posloviti od prodajanja (svojih izdelkov) fantastičnemu ameriškemu gospodarstvu.«

Na to grožnjo so včeraj odgovorili v kitajskem časopisu China Daily, ki izhaja v angleščini, in to brez besed. Objavili so karikaturo, na kateri ameriški predsednik s palico, na kateri piše »carine«, stoji na samotnem otoku sredi oceana, obdan s simboli ameriškega dolarja, in panično udriha po zraku, da bi svojo valuto obranil pred nevidnimi napadalci.