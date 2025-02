Trumpu se je zamerila tudi Južna Afrika

V nadaljevanju preberite:

Razlog, da je Trump obrnil hrbet Južni Afriki, ni samo zakon o razlastitvi zemlje. Pretoria je igrala glavno vlogo v uvedbi preiskave proti ZDA na mednarodnem kazenskem sodišču zaradi zločinov v Afganistanu, nato pa tudi proti Izraelu zaradi vojnih zločinov v Gazi, zaradi genocida v Gazi je proti Izraelu vložila tožbo na meddržavnem sodišču.

To je verjetnejši razlog, da je ameriški predsednik obrnil hrbet Južni Afriki, morda pa tudi globalnemu jugu nasploh, glede na to, da v večini držav iz te skupine deluje propalestinsko gibanje. Kitajski zunanji minister je pred odhodom v Johannesburg opozoril, da pozornost, s katero svet spremlja pogajanja med ZDA in Rusijo o prekinitvi vojne v Ukrajini, ne bi smela iz središča mednarodne pozornosti izriniti razmer v Gazi.