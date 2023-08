Nekaterim gre v nos tudi nos

V nadaljevanju preberite:

Danes gre marsikomu marsikaj v nos, pri filmu Maestro, biografiji ameriškega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina, pa so se dežurni kritiki obregnili prav ob nos. Bradley Cooper, ki se poleg glavne vloge v filmu podpisuje tudi kot režiser in z Martinom Scorsesejem ter Stevenom Spielbergom kot koproducent, je bil deležen temeljitega maskerskega aranžmaja, med drugim so mu, da bi bil bolj podoben Bernsteinu, nadeli protetični nos. Film še ni prišel v kinematografe, vendar je že enominutni napovednik na spletu spodbudil polemične razprave.