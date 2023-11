Neodvisni novinar, ki to ni

Ugledni nemški novinar Hubert Seipel (73), ki je napisal uspešnico in posnel nagrajeni dokumentarni film o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, je preko posrednikov, ki so blizu oligarhu, na račun dobil 600.000 evrov, razkrivajo dokumenti projekta Cyprus Confidential, do katerih sta se dokopala Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) in nemški Paper Trail Media, ki sta delila informacije z drugimi partnerji.

Seipel je v nemški javnosti veljal za enega najboljših poznavalcev Rusije, njegova najnovejša knjiga Putinova moč pa avtorja opisuje kot »edinega zahodnega novinarja, ki ima neposreden osebni dostop« do ruskega predsednika. »Skoraj nihče pozna Vladimirja Putina tako dobro kot Hubert Seipel,« piše tudi v povzetku knjige na spletni strani založbe.

Dokument z naslovom Sponzorska pogodba, ki sta jo marca 2018 podpisala Seipel in direktor družbe De Vere Worldwide Corp, registrirane na britanskih Deviških otokih, ter še ena priča, razkriva, da je Seipel v zadnjih petih letih prejel okoli 600.000 evrov »sponzorskih sredstev« z bančnega računa slamnatega podjetja, povezanega z Aleksejem Mordašovom. Mordašov je ruski oligarh, ki sodi v ožji Putinov krog, zaradi njegovih tesnih vezi s Kremljem pa so ZDA in Evropska unija proti njemu uvedle sankcije. Dokumenti razkrivajo tudi, da je bil priča dogovoru Dmitrij Fedotov, odvetnik, ki dela za Mordašovov jeklarski konglomerat Severstal, denar pa naj bi bil namenjen za pisanje dveh knjig o Putinu, ki ju mnogi označujejo kot naklonjene ruskemu predsedniku. Frankfurter Allgemeine Zeitung je, denimo, Seipla imenoval kar Putinov kolega. V pogodbi je navedeno, da Seipel »piše knjigo o političnem okolju v Ruski federaciji«, ki naj bi izšla leta 2019. Pokrovitelj projekta se je zavezal, da bo »podprl razvoj tega projekta«, da bo »na voljo širšemu občinstvu«. Seipel naj bi prejel »logistično in organizacijsko podporo« med svojim raziskovanjem v Rusiji, če knjiga ne bi bila objavljena, pa mu ne bi bilo treba vrniti denarja.

Nagrajeni novinar Seipel je s Putinom veliko časa preživel že leta 2012, ko je o njem snemal dokumentarni film Ich Putin – Ein Porträt, kasneje pa je ruskega predsednika intervjuval za nemško javno televizijo ARD. Leta 2015 je objavil Putinovo biografijo, pred dvema letoma pa ji je sledila knjiga Putinova moč: Zakaj Evropa potrebuje Rusijo.

Seipel, ki se je po lastnih besedah s Putinom srečal »skoraj stokrat«, je priznal, da je prejemal denar z bančnih računov, povezanih z Mordašovom, in dejal, da se »njegova podpora nanaša izključno na knjižne projekte«. Poudarja, da je bil pri svojem delu nepristranski: »Vedno sem postavljal jasne pravne meje, ki so zagotavljale mojo neodvisnost.« Za britanski časnik Guardian je obsodil poskuse, da bi ga označili za »posebno vrsto novinarskega tajnega agenta« s prokremeljsko in protiameriško držo. Dejal je, da je v dolgi karieri vedno »opisoval svet, kakršen je, ne takšen, kot bi moral biti«.

Dokumenti razkrivajo, da je Seipel denar dobil v dveh obrokih, drugega je prejel v prvi polovici leta 2019, z računa pri zasebni ruski Sovcombank. Mordašov je komentar o morebitnih plačilih Seipelu zavrnil, založba Hoffmann und Campe, pri kateri o Seiplovem finančnem dogovoru niso vedeli ničesar, pa je medtem nehala prodajati Seiplove knjige.