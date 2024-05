Neposrečeni portret valižanske princese vzbuja mešane odzive

Britanska revija za življenjski slog Tatler je razkrila svojo julijsko naslovnico, s katero se poklanja oboževani, a zaradi nedavno diagnosticiranega raka iz javnosti odsotni valižanski princesi Catherine. Portret moči in dostojanstva, kot so delo britansko-zambijske umetnice Hannah Uzor označili pri Tatlerju, je nastal na podlagi slikarkinega preučevanja princesinih fotografij in videoposnetkov. Na njem pokončno stoji na zeleno-modrem ozadju, oblečena v dolgo belo obleko z ogrinjalom in značilno tiaro na glavi.

Slikarka je, kot pravi, želela zajeti princesino osebnost.Foto Chris Jackson/Afp

»Zeleno-modro sem izbrala na podlagi barve njenih oči, skušala pa sem zajeti tudi elemente preživljanja časa na vrtu in vodi,« je med drugim pojasnila Hannah Uzor, velika občudovalka Kate Middleton in kot ona mati treh otrok. V portret je želela zajeti princesino osebnost, a po odzivih dela javnosti ji je to vse prej kot uspelo.

Kraljevi dopisnik BBC Sean Coughlan je zbral nekaj odzivov: »Videti je kot slab šolski projekt«, »Je to parodija? Umetnica mi je všeč ... zelo uglajena je ... ampak slika, čeprav je prikupna ... ni podobna valižanski princesi«, je prebral na družbenih omrežjih, medtem ko jih je nekaj izdelek branilo, češ da gre le za interpretacijo. »Ne vem točno, kaj naj rečem o njej, razen hmm ...« je komentirala Kate Mansey, pomočnica urednika The Timesa, medtem ko se Alastairu Sooku, glavnemu umetnostnemu kritiku Daily Telegrapha zdi »za dol past slaba«.

Portreti kraljeve družine sicer tradicionalno razdvajajo – tako je bilo tudi z nedavnim kralja Karla III. A princesa Kate ima trenutno večje skrbi od vznemirjanja zaradi svojega slabega »portreta na daljavo«.