Neuničljivi umazani Harry

Legendarni filmski ustvarjalec Clint Eastwood se pri 92 letih pripravlja na nov filmski projekt. Režiral bo sodno dramo Juror No. 2 (Porotnik št. 2), za katero je v glavni vlogi angažiral igralca Nicholasa Houlta in Toni Collette. Avtor scenarija je Jonathan Abrams.

Film bo govoril o sojenju za umor, na katerem pa eden od porotnikov spozna, da je morda prav on odgovoren za žrtvino smrti. Porotnik, ki ga bo igral Nicholas Hoult, se mora odločiti, ali bo razkril resnico ali obsodil nedolžnega človeka. V vlogi tožilke bo nastopila Toni Collette. Eastwood je nazadnje režiral film Cry Macho, v katerem je odigral tudi glavno vlogo. Novi film pripravlja za studio Warner Bros. Produkcija se bo predvidoma začela junija, kmalu po Eastwoodovem 93. rojstnem dnevu.

Dolgo je trajalo, preden je kot privlačni mladenič, ki se je rodil v San Franciscu, zaslovel v filmu. Bil je reševalec iz vode, raznašalec časopisa, trgovski pomočnik, gasilec in delavec na igrišču za golf. Igralsko kariero je začel v tako imenovanih špageti vestrnih v 60. letih prejšnjega stoletja; najbolj znana sta bila Za prgišče dolarjev in Dobri, umazani, zli v režiji legendarnega Sergia Leoneja. Potem se je njegova igralska kariera le še vzpenjala. Po vrsti bolj ali manj uspešnih akcijskih filmov v 70. letih je spet zaslovel z Umazanim Harryjem, v katerem je upodobil neizprosnega policijskega inšpektorja, ki se pri lovu na zlikovce požvižga na zakone. V filmu Najini mostovi z Meryl Streep je pokazal svojo romantično plat, saj gre za eno najlepših ljubezenskih filmskih zgodb.

Po filmu Gran Torino se je nameraval posvetiti izključno režiranju. Med drugim je režiral uspešnico Onostranstvo, v kateri je zaigral Matt Damon, in biografsko dramo o Nelsonu Mandeli z naslovom Nepremagljiv, v kateri je glavno vlogo odigral Morgan Freeman. Sodeloval je tudi z drugimi filmskimi ustvarjalci. S Stevenom Spielbergom sta kot režisersko-producentski par med drugim sodelovala pri vojnih dramah Zastave naših očetov in Pisma z Iwo Jime. Z Neoproščenim in Punčko za milijon dolarjev si je prislužil po dva oskarja, za najboljši film in režijo, za najprestižnejšo ameriško filmsko nagrado pa je bil nominiran še s filmi Skrivnostna reka, Pisma z Iwo Jime in Ostrostrelec.

Pestro je tudi njegovo res­nično ljubezensko življenje, saj ima veliko nezakonskih otrok in veliko bivših žena oziroma ljubic. Nazadnje je bil poročen s televizijsko voditeljico Dino Ruiz, ločila sta se pred nekaj leti in odtlej so ga videli s številnimi damami. Eastwood je tudi oboževalec jazza, pianist in skladatelj ter se ponaša z zavidljivo zbirko vinilnih plošč. Njegov talent je podedoval sin Kyle, ki je basist in skladatelj. Clintove skladbe lahko slišimo v več njegovih filmih. Eastwood je tudi strasten republikanec in ga politika zelo zanima, nekaj let je bil celo župan kalifornijskega mesteca Carmel.