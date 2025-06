Oče, videl sem, kako je strmoglavil!

V Indiji poskušajo s pomočjo dveh črnih skrinjic in videoposnetka razvozlati vzrok tragične četrtkove letalske nesreče v Ahmedabadu, v kateri je umrlo najmanj 270 ljudi. Med mnogimi, ki doživljajo hudo travmo, je tudi 17-letni dijak Aryan Asari, velik ljubitelj letal, ki je po naključju posnel strmoglavljenje boeinga 787. Njegov hobi se je zanj sprevrgel v moro.

Aryanovo življenje se je po tragediji spremenilo v pravi pekel, saj ne more pozabiti grozljivega prizora, poleg tega ga ves čas oblegajo novinarji, ki želijo z njim narediti intervju. Po spletu naključij se je znašel na napačnem kraju. Zanj je bil to prvi obisk v Ahmedabadu, saj z mamo in sestro živi na podeželju. Na usodni dan pa je v mesto pospremil sestro in obiskal očeta, ki je tam zaposlen.

Najstnika, ki je tudi v domačem kraju ves čas navdušeno spremljal prelete letal, je še posebej razveselilo, da oče živi v bližini letališča na vrhu stavbe, ki jo ves čas preletavajo letala. »Kadarkoli sem ga poklical, me je spraševal, ali je mogoče z naše terase gledati letala, in odgovoril sem mu, da jih je na na nebu na stotine,« je novinarjem povedal njegov oče Maganbhai Asari.

Prejšnji četrtek je fant na terasi snemal video o razgledih z očetovega bivališča, ko je na nebu zagledal boeing 787-8 dreamliner in ga začel spremljati skozi oko kamere. Zaznal je, da je nekaj narobe, saj se je letalo neobičajno gugalo. Nadaljeval je snemanje, ne da bi se zavedal, kaj bo sledilo. V nekem trenutku je letalo pred njegovimi očmi strmoglavilo in zagorelo.

Na krovu je umrlo 241 ljudi, najmanj 30 jih je življenje izgubilo na tleh. Vse to je posnel na svoj telefon, pretresen poklical očeta in mu rekel: »Videl sem, oče, videl sem, kako je strmoglavilo.« Čeprav mu je oče svetoval, naj videa ne deli z nikomer, ga je fant poslal skupini prijateljev in v trenutku je zakrožil po družbenih omrežjih. Več ur je bil na policiji, kjer je moral podati izjavo.

Njegovi posnetki so zdaj eden ključnih dokazov za preiskovalce. Tragedija in vse, kar je sledilo, pa je fantu povzročilo globoko travmo, pravi njegov oče. »Moj sin je tako prestrašen, da je prenehal uporabljati telefon,« pravi Maganbhai Asari. Da bi si čim prej opomogel od šoka, so ga poslali domov, a njegova mama pravi, da se ustraši vedno, ko zazvoni telefon. »Vem, da bo prišel k sebi. Dvomim pa, da bo še kdaj opazoval letala,« je novinarjem povedal njegov oče.