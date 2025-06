Našli eno od dveh črnih skrinjic, potnik na sedežu 11A imel neverjetno srečo

Indijski premier Narendra Modi je obiskal kraj nesreče letala družbe Air India v Ahmedabadu in v bolnišnici obiskal poškodovane. Modi je bil približno 20 minut na kraju nesreče, po obisku pa ni govoril z novinarji. Na njegovem uradnem kanalu na youtubu so zatem objavili videoposnetek, na katerem ga vidimo, kako hodi po prizorišču in si ogleduje razbitine. Spremljali so ga zvezni minister za civilno letalstvo Kinjarapu Ram Mohan Naidu in drugi visoki uradniki.

Po vzletu z letališča v Ahmedabadu na zahodu Indije je v četrtek na stanovanjsko območje strmoglavilo potniško letalo družbe Air India, ki je bilo na poti v London. Letalo je imelo 256 sedežev, navaja SeatGuru, na krovu pa je bilo 242 potnikov, vključno z desetimi člani posadke in dvema pilotoma. Na letalu je bilo 169 indijskih državljanov, 53 Britancev, sedem portugalskih državljanov in en Kanadčan, navaja Air India. Letalo bi moralo pristati ob 18.25 na letališču Gatwick v Londonu. Letalo – boeing 787-8 dreamliner – je po vzletu poslalo klic v sili kontroli zračnega prometa, nato pa se ni več odzivalo.

Premier Narendra Modi na kraju nesreče. FOTO: Press Information Bureau/Reuters

Eno od dveh črnih skrinjic strmoglavljenega letala so našli na kraju nesreče, poroča Hindustan Times, nadaljuje se iskanje druge skrinjice. Na kraju nesreče so forenzični strokovnjaki, ki zbirajo dokaze o nesreči, na letališču in cestah, ki vodijo do njega, je veliko policije, navaja BBC. Že sinoči je Indija napovedala uradno preiskavo letalske nesreče družbe Air India. Na kraju nesreče je še vedno veliko razbitin. Tukaj še vedno leži zažgano krilo letala. Tudi nadzor množice je danes strožji, novinarjem ni dovoljeno priti blizu prizorišča nesreče, piše BBC.

Zjutraj je kraj nesreče obiskal tudi direktor Air India Campbell Wilson. Obkrožili so ga novinarji z vprašanji, vendar ni dajal izjav. V četrtek je Wilson izrazil svoje »globoko žalovanje« zaradi tragedije in dejal, da so prizadevanja Air India »povsem osredotočena na potrebe naših potnikov, članov posadke, njihovih družin in ljubljenih«.

Že sinoči je Indija napovedala uradno preiskavo letalske nesreče družbe Air India. FOTO: Punit Paranjpe/AFP

V včerajšnji hudi nesreči potniškega letala družbe Air India, ki je bilo na poti v London in je kmalu po vzletu strmoglavilo, je umrlo več kot 290 ljudi, od tega 241 potnikov in deset članov posadke, dva pilota ter ljudje, ki so bili v stavbi, na katero je letalo strmoglavilo. Šlo je za zdravniški hostel, nastanitev za lokalno zdravstveno osebje.

Točno število mrtvih na tleh še ni znano. Višja zdravstvena uradnica v Ahmedabadu je za BBC povedala, da je umrlo najmanj osem ljudi, ki niso bili na letalu, med njimi so bili štirje študenti medicine, ki so živeli v eni izmed stavb, v katero je trčilo letalo. Drugi štirje so bili sorodniki drugih študentov, ki so bivali v dijaškem domu.

Družine dajejo vzorce DNK, da bi pomagale pri identifikaciji žrtev. S kraja nesreče še vedno odstranjujejo posmrtne ostanke žrtev. Reuters je poročal, da so doslej našli 81 trupel. Kot je poročal novinar BBC, je pred bolnišnico videti grozne prizore ljudi, ki so izgubili bližnje in žalujejo.

Air India, boeing 787 dreamliner. FOTO: Reuters

Pilot je bil le nekaj mesecev pred upokojitvijo Kapitan Sumeet Sabharwal, izkušen pilot družbe Air India z skoraj tremi desetletji izkušenj, ki je med žrtvami nesreče, je bil z več kot 8200 urami letenja najvišji član posadke na letu. Bil je inštruktor letenja, kar je funkcija, ki je zaupana le najbolj izkušenim pilotom, odgovornim za mentorstvo mlajšim članom posadke, piše BBC. 60-letni pilot je bil le še nekaj mesecev pred upokojitvijo. Načrtoval je, da bo takrat lahko več časa preživel s svojim 82-letnim očetom, nekdanjim uradnikom indijskega organa za civilno letalstvo, poroča časnik The Indian Express. »Bil je zelo zadržan, discipliniran. Pogosto smo ga videvali v uniformi, ko je prihajal in odhajal,« je za časnik povedal Sabharwalov sosed iz Mumbaja. Kopilot, prvi častnik Clive Kundar, je imel približno 1100 ur letenja in ustrezno licenco za upravljanje letala dreamliner, ki je strmoglavilo.

En preživeli potnik

Nesrečo je preživel le en potnik, in sicer britanski državljan Vishwashkumar Ramesh, ki je sedel na sedežu 11A. Po poročanju BBC okreva v bolnišnici, njegov brat pa pravi, da »se mu ne sanja, kako je preživel«. Letalski strokovnjaki pravijo, da je »skoraj nerazložljivo«, da je ostal živ.

Guy Gratton, izredni profesor za letalstvo in okolje na univerzi Cranfield, je dejal, da je »sodobno potniško letalo zasnovano tako, da je odpornejše ob nesrečah«, kar pomeni, da »ima vsak ob nesreči čim več možnosti za preživetje,« je dejal. Zaradi tega »običajno vidite bodisi večje število preživelih bodisi nobenega, ker je bila nesreča tako huda. Zato je to, da je preživel le eden, zelo nenavadno,« je dodal Gratton.

FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Pravi, da bi po njegovem mnenju Rameshe sedež – 11A – lahko padel iz letala ob trku, z njim še vedno v samem sedežu, in da je imel »preprosto neverjetno srečo«.

FOTO: Punit Paranjpe/AFP

Preiskava nesreče

Zvezni minister za civilno letalstvo Ram Mohan Naidu Kinjarapu je povedal, da je Indijski urad za preiskovanje letalskih nesreč začel preiskavo v skladu z mednarodnimi protokoli.

»Poleg tega vlada ustanavlja posebno komisijo na visoki ravni, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki z različnih področij, da bi zadevo podrobno preučili,« je Kinjarapu zapisal na omrežju X. »Komisija si bo prizadevala, da se okrepi varnost v letalstvu in se preprečijo takšni dogodki v prihodnje.«

FOTO: Adnan Abidi/Reuters

V četrtek je Chris Rocheleau iz ameriške Zvezne uprave za letalstvo (FAA) sporočil, da je na poti v Indijo »strokovna ekipa«, ki bo pomagala pri preiskavi nesreče. Britanski premier Keir Starmer je prav tako povedal, da so iz Velike Britanije poslali ekipo, ki se bo pridružila preiskavi.

Družine dajejo vzorce DNK, da bi pomagale pri identifikaciji žrtev. FOTO: Punit Paranjpe/AFP

Kitajski predsednik Xi Jinping je pred kratkim poslal sožalno sporočilo indijskemu premierju Narendri Modiju, poročajo kitajski državni mediji. Prav tako je po navedbah državne televizije CCTV poslal sožalje tudi britanskemu kralju Karlu zaradi številnih britanskih žrtev.

Kaj bi lahko povzročilo, da je letalo Air India strmoglavilo v 30 sekundah?

Kaj se je v resnici zgodilo z letom AI171 med Ahmedabadom in London Gatwickom v četrtek popoldne, bo razkrila šele podrobna preiskava, a trenutki po vzletu so lahko najzahtevnejši v letalstvu, piše BBC. Boeing 787-9 dreamliner je namreč strmoglavil kmalu po vzletu, le 1,5 kilometra od vzletno-pristajalne steze letališča.

To je prvič, da je 787-8 dreamliner doživel smrtonosno nesrečo, odkar je leta 2011 začel komercialno leteti. BBC je govoril z letalskimi strokovnjaki in piloti iz Indije, ki redno letijo z 787-8 z indijskih mednarodnih letališč, da bi izvedel, kaj bi lahko povzročilo, da je letalo treščilo v stanovanjske stavbe sredi Ahmedabada le nekaj trenutkov po vzletu.