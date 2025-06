Dreamliner strmoglavil le tedne po Boeingovi milijardni poravnavi

Tragedija letalske družbe Air India v Ahmedabadu je prva nesreča boeinga 787 dreamliner od njegove uvedbe leta 2011, poroča Guardian. Čeprav so imele letalske družbe, ki uporabljajo Boeingovo letalo, številne težave z motorji na 787, zaradi česar so morale prizemljiti letala in zmanjšati število letov, je bila njegova varnostna evidenca v uporabi doslej dobra.

Letalska industrija je pretresena zaradi prve smrtne nesreče letala boeing 787 dreamliner, ki se je zgodila le nekaj tednov po tem, ko se je ameriški letalski velikan Boeing dogovoril o plačilu 1,1 milijarde dolarjev ameriškemu ministrstvu za pravosodje zv izogib kazenskemu pregonu zaradi katastrofalnih nesreč letal 737 max v letih 2018 in 2019.

Tragedija v Ahmedabadu

Letalo Air India, ki je letelo iz Ahmedabada v London, je strmoglavilo kmalu po vzletu in končalo v gosto naseljenem območju. Letalo je doseglo višino zgolj 188 metrov, preden je izgubilo nadzor in strmoglavilo, pri čemer so po prvih ocenah umrli vsi na krovu.

To je prvi primer smrtne nesreče Dreamlinerja, odkar je bil ta sodobni širokotrupni model predstavljen leta 2011 kot tehnološki preboj z manjšo porabo goriva in tišjim delovanjem.

Boeing pod novim pritiskom

Model 787 velja za enega najbolj varnih v zgodovini sodobnega letalstva, kljub občasnim tehničnim težavam – predvsem z motorji –, zaradi katerih so bile posamezne flote že prizemljene.

Lani je nekdanji inženir in žvižgač pozval h globalni prizemljitvi vseh letal 787, a je Boeing očitke zavrnil in vztrajal, da je model varen. Danes je v uporabi več kot 1100 letal 787 po vsem svetu, ki jih uporabljajo številne največje mednarodne letalske družbe.

Spomin na tragedije modela 737 Max

Nesreča sledi težkemu obdobju za Boeing. Model 737 max je bil med letoma 2018 in 2019 udeležen v dveh tragičnih nesrečah v Indoneziji in Etiopiji, ki sta skupaj zahtevali 346 življenj. Po skoraj letu prizemljitve je letalo sicer znova v uporabi, a ostaja simbol enega največjih varnostnih škandalov v zgodovini civilnega letalstva.

Maja letos je Boeing dosegel poravnavo z ameriškim pravosodnim ministrstvom, s katero se je izognil kazenskemu pregonu za te nesreče. Svojci žrtev so dogovor označili za »moralno odvratnega«.

Air India: Izzivi varnosti

Air India zdaj upravlja približno 30 dreamlinerjev in to letalo za dolge razdalje, izdelano v ZDA, uporablja od leta 2012.

Ahmedabad je prvi primer smrtne nesreče dreamlinerja, odkar je bil ta sodobni širokotrupni model predstavljen leta 2011 kot tehnološki preboj z manjšo porabo goriva in tišjim delovanjem. FOTO: Thomas Samson/AFP

V letalstvu se statistično najverjetneje zgodijo nesreče med pristankom ali vzletom. Glede na podatke o sledenju letov na Flight Radarju je letalo vzletelo in doseglo višino 188 metrov.

Zadnja nesreča Air India se je avgusta 2020 zgodila na manjšem boeingu 737-800 Air India express, ki je v slabem vremenu pristajal na letališču Calicut in zdrsnil z vzletno-pristajalne steze, pri čemer je umrlo dvajset ljudi.

Preiskave se začenjajo

Zvezna uprava za letalstvo (FAA), indijska civilna letalska uprava in Air India že preiskujejo dogodek. Boeing je v kratki izjavi sporočil, da je »seznanjen s prvimi poročili in zbira dodatne informacije«.

Letalski svet zdaj čaka na izsledke preiskave – in odgovore na vprašanja, ali gre za osamljeni tragični dogodek ali znak globljih težav z modelom, ki naj bi bil simbol varne prihodnosti zračnega prometa.