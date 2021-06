Od nepremagljive šahistke do neustrašne bojevnice

Vloga genialne šahistke z umom Bobbyja Fisherja in imidžem Audrey Hepburn ji je prinesla izjemne kritike. FOTO: promocijsko gradivo

Igralka(25), zvezdnica Netflixove serije Damin gambit, bo zaigrala v akcijskem filmu Furiosa režiserja Georgea Millerja, nadaljevanju hita Mad Max: Fury Road oziroma predzgodbi o neustrašni bojevnici, ki jo je leta 2015 odigrala Charlize Theron. »Tisto, kar me pri vlogi najbolj vznemirja,« je rekla Anya Taylor-Joy za Variety, »je režiserPočutim se srečno in privilegirano, ker snemam z njim in ker bom prvič v karieri imela tudi zelo fizično vlogo.«Po uspehu serije Damin gambit ponudbe za vloge kar dežujejo. V pripravi je psihološka srhljivka Last Night in Soho Edgarja Wrighta, nastopila bo v priredbi romana Vladimirja Nabokova Smeh v temi, ki jo bo režiral, prav tisti režiser, ki jo je izbral za vlogo Beth Harmon v omenjeni uspešnici. Takoj ko je vstopila v prostor, sem vedel, da imam pred sabo žensko, ki sem jo iskal, je dejal.Damin gambit je bil senzacija lanskega leta, zasnovan po romanu. Govori o deklici, ki odrašča v sirotišnici v Kentuckyju v petdesetih letih in postane šahovska mojstrica v času hladne vojne. Zgodba o genialnosti, osamljenosti, boju z odvisnostjo od pomirjeval in alkohola, zlasti pa igra Anye Taylor-Joy sta navdušili gledalce po vsem svetu; glasbenicaje izjavila, da je velika oboževalka serije, na seznam najboljših tv-serij leta jo je uvrstil nekdanji predsednik ZDA, gotovo bo to jesen slavila tudi na emmyjih. Vloga genialne šahistke z umom Bobbyja Fisherja in imidžem Audrey Hepburn ji je prinesla izjemne kritike, številne nagrade, med drugim aprila zlati globus, revija Time jo je uvrstila med sto najvplivnejših ljudi na svetu.»Beth Harmon je lik, v katerega sem dala največ sebe,« je dejala za Guardian. »Šele ko sem jo spoznala, sem ugotovila, da v sebi slišim njen glas, odkar pomnim. Sem sicer bolj lahkotnega značaja kot Beth, toda v notranjih bojih sva si zelo podobni. Ko se je serija končala, sem se počutila, kot bi mi nekdo zlomil srce.«Rodila se je kot Anya Josephine Marie Taylor-Joy na Floridi, materi filozofinji britansko-španskih korenin in očetu bankirju škotsko-argentinskega rodu. Kot najmlajša od šestih otrok je z družino najprej živela v Miamiju, nato so se preselili v Buenos Aires. Ko so prišli v London, je takrat šestletna Anya tako pogrešala Argentino, da je za dve leti prenehala govoriti angleško.Pri šestnajstih jo je opazila agentka za talente, njen nenavadni obraz z razmaknjenimi velikimi očmi in drobnimi ustnicami pa so prepoznali mojstri srhljivk in znanstvenofantastičnih filmov. Kritike je nase opozorila že z vlogo v zgodovinski grozljivki The Witch: A New-England Folktale​ (2015) Roberta Eggersa, nato pa dokazala svoj talent še v dveh srhljivkah M. Nighta Shyamalana: Razcepljen (2017) in Glass (Steklo). Igrala je tudi v serijah Miniaturist (BBC) in Birminghamske tolpe (Netflix).