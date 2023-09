Izkušnje Penny Pritzker za obnovo Ukrajine

Penny Pritzker, članica ene najpremožnejših družin v ZDA in nekdanja ministrica za trgovino, je postala posebna predstavnica ZDA za gospodarsko obnovo Ukrajine. Na položaj jo je imenoval predsednik Joe Biden, državni sekretar Antony Blinken pa je naznanil dodatne sankcije proti Rusiji zaradi vojne proti Ukrajini.

Med ključnimi prednostmi 64-letne Penny Pritzker, ki je bila del administracije Baracka Obame (ministrica za trgovino je bila med letoma 2013 in 2017), je zdajšnji predsednik navedel globoke družinske vezi z Ukrajino ter desetletja izkušenj in strokovnosti. Njeni predniki so namreč pred več kot sto leti prišli v ZDA iz Ukrajine, kjer so imeli v vasi nedaleč od Kijeva trgovino z žitom, onkraj luže pa so obogateli predvsem z ustanovitvijo in širitvijo hotelske korporacije Hyatt.

K plemenitenju družinskega premoženja je prispevala tudi Penny Pritzker. Že v mladih letih se je vključila v družinski poslovni imperij in nato ustanovila več podjetij, med drugim je članica upravnega odbora podjetja Microsoft. Revija Forbes jo je leta 2009 uvrstila na seznam stotih najvplivnejših žensk na svetu, oktobra predlanskim pa je njeno premoženje ocenila na 3,2 milijarde dolarjev, s čimer je med Pritzkerji na šestem mestu (na prvem je producentka dokumentarnih filmov in filantropinja Karen Pritzker). Njen brat J. B. Pritzker je guverner ameriške zvezne države Illinois.

Kot je ob imenovanju sporočil Blinken, bo Penny Pritzker vodila prizadevanja za oblikovanje donatorskih prioritet prek Donatorske koordinacijske platforme, pri čemer ji bodo v pomoč široke izkušnje iz zasebnega sektorja in dela na položaju ministrice za trgovino ZDA.

Državni sekretar je v posebnem sporočilu za javnost v četrtek sicer naznanil uvedbo dodatnih sankcij proti več kot 150 posameznikom in organizacijam, ki so povezani z rusko invazijo na Ukrajino. Med drugimi so jih uvedli proti ruskemu obveščevalcu in gruzijsko-ruskemu oligarhu in nekdanjemu generalnemu državnemu tožilcu Gruzije Otarju Partskhaladzeju, ki po navedbah Američanov po navodilih ruske obveščevalne službe vpliva na gruzijsko družbo in politiko, ter proti visokemu uradniku skupine Wagner zaradi zlonamernih ruskih dejavnosti v Srednjeafriški republiki.