Arhitektura kot socialno in družbeno vprašanje

»Utrujeni smo od distopij, iščemo znake upanja ter optimizma in mislim, da smo jih našli veliko,« je letošnji beneški arhitekturni bienale predstavil kurator Hashim Sarkis. Naslov bienala je Kako sobivati v prihodnje?, med 112 projekti iz 46 držav – veliko bolj obsežno kot doslej sta zastopani Afrika in Južna Amerika – se Slovenija predstavlja s fenomenom zadružnih domov.

Po Sarkisovih besedah svet potrebuje nov dogovor o prostoru. Zaradi vse bolj grozečih političnih konfliktov in naraščajoče gospodarske neenakosti je na arhitekte naslovil apel, da si zamislijo in organizirajo takšne arhitekturne prostore, ki bodo res omogočali skupno življenje.