Plemiški stan in barbika za znanstvenico, ki je razvila cepivo Astra-Zeneca

Britanska profesorica Sarah Gilbert si bo to leto nedvomno zapomnila. Zaradi pomembnega prispevka k razvoju cepiva AstraZenece so jo povišali v plemiški stan in je odslej dame, na Wimbledonu je doživela stoječe ovacije, zdaj pa so njej v čast izdelali še barbiko.



Gilbertova, ki je na univerzi v Oxfordu vodila skupino, ki je razvila cepivo proti covidu-19, se je sprva odzvala s komentarjem, da se ji odločitev zdi »precej nenavadna«. Kljub temu pa upa, da bo prav Barbie navdušila številna dekleta za delo v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki. »Zelo si želim, da bi prihodnje generacije deklet navdihnila za poklice na teh področjih, in upam, da bodo otroci, ki bodo videli mojo barbiko, spoznali, kako pomembni so za naš svet poklici v znanosti,« je izjavila. »Želim si, da bi moja punčka otrokom pokazala poklice, ki jih morda niti ne poznajo, kot je na primer strokovnjak za cepiva.«



Razvijanju cepiva proti covidu-19 se je posvetila na začetku leta 2020, ko se je na Kitajskem virus že naglo širil. Prav »njeno« cepivo, uradno imenovano Oxford-AstraZeneca, je trenutno najpogosteje uporabljano cepivo na svetu, z njim cepijo v kar 170 državah. Plemiški naziv pa so jih podelili v okviru praznovanja kraljičinega 95. rojstnega dneva.



Poleg dame Sarah je podjetje Mattel v čast ženskam, ki so pustile velik pečat v znanosti, dalo na trg še pet drugih punčk. Navdih zanje so bile ameriška zdravstvena delavka Amy O'Sullivan in zdravnica Audrey Cruz, kanadska zdravnica Chika Stacy Oriuwa, brazilska raziskovalka v biomedicini Jaqueline Goes de Jesus ter Kirby White, avstralska zdravnica, ki je pomagala razviti oblačila za ponovno uporabo za najbolj izpostavljeno medicinsko osebje.



Lisa McKnight, pri Mattelu vodja za področje barbik, je poudarila: »Z Barbie opozarjamo, da so v spoprijemanju s pandemijo novega koronavirusa najbolj izpostavljeni delavci ogromno žrtvovali. Da bi osvetlili ves njihov trud, delimo njihove zgodbe, da bi z njimi navdihnili prihodnje generacije, naj se zgledujejo po teh junakih in jim povrnejo vloženi trud.«



V zadnjih letih je Mattel izdelal vrsto punčk po resničnih osebah. Med njimi sta pevki in igralki Jennifer Lopez in Cher, prejšnji mesec je punčko po svoji podobi dobila teniška zvezdnica Naomi Osaka, razprodali so jo v nekaj urah. Tudi Ken se je zgledoval po vplivnih moških, recimo igralcu Johnnyju Deppu. V seriji Navdihujoče ženske je letos ob 8. marcu na trg prišla Barbie s podobo Clare Amfo, ki se bori za pravice žensk in proti rasnemu razlikovanju. Svojo punčko je nedavno dobila tudi Rosa Parks.

