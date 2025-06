Poslovil se je mojster filmske glasbe

Umrl je Lalo Schifrin, skladatelj, ki je ustvaril glasbo za številne hollywoodske filmske in televizijske uspešnice, med drugim za Misijo: Nemogoče in Umazanega Harryja. Novico o smrti 93-letnega skladatelja je za medije potrdil njegov sin Ryan Schifrin. Poslovil se je v četrtek zaradi zapletov s pljučnico, piše STA.

Argentinski glasbenik je veljal za pionirja pri združevanju širokega spektra različnih glasbenih zvrsti, od jazza, klasične glasbe do sodobne glasbe in popa. Njegova najbolj znana melodija za Misijo: Nemogoče je postala globalni hit, ki je vplivala na prepoznavnost filma s Tom Cruisom v glavni vlogi.

Schifrin je argentinsko-ameriški skladatelj, dirigent in pianist, najbolj znan po svojih izjemnih prispevkih k filmski in televizijski glasbi. V šest desetletij trajajoči karieri je ustvaril več kot sto del za filmsko in televizijsko glasbo, pustil je globok pečat v svetu glasbe, z združevanjem glasbe v edinstven in prepoznaven slog.

Schifrin se je rodil 21. junija 1932 kot Boris Claudio Schifrin v judovsko-argentinski družini v Buenos Airesu v Argentini. Odraščal je obkrožen z glasbo, saj je bil njegov oče koncertni mojster filharmoničnega orkestra v operi Teatro Colon, poroča People. Kot otrok je pričel z igranjem klavirja in pridobil obsežno poznavanje klasične glasbe. Tudi sam je povedal, da se je že v najstniških letih seznanil z jazzom in ameriškim zvokom – z velikani, kot so Charlie Parker, George Gershwin in Louis Armstrong, kar je spremenilo njegovo življenjsko pot.

Lalo Schifrin, skladatelj in glasbenik, ki je ustvaril glasbo za številne hollywoodske filmske in televizijske uspešnice. FOTO: Valerie Macon/AFP

V zgodnjih dvajsetih se je preselil v Pariz, kjer je igral jazz, vendar se je kasneje vrnil v domači kraj in ustanovil svoj jazz bend, kar je zaznamovalo njegovo nadaljnjo kariero. Po poročanju medijske hiše Guardian je zaradi srečanja z ameriško jazzovsko legendo, Dizzyjem Gillespiejem, Schifrin odpotoval v ZDA, kjer je med 1960 in 1962 igral v Gillespiejevem kvintetu in ustvaril priznano Gillespiano. »Če ne bi bilo tega trenutka, me ne bi bilo tukaj,« je Schifrin nekoč povedal za ameriške medije.

Njegova edinstvena sposobnost združevanja različnih glasbenih ritmov se je izrazila v številnih nagradah in nominacijah. Prejel je štiri grammyje, prav tako je bil večkrat nominiran za oskarje za glasbo za filme, kot so Želo II, Hladnokrvni Luke, Amityville: Hiša groze in Lisica (orig. naslov The Fox).

Leta 2018 je prejel častnega oskarja za življensko delo, ki mu ga je podelil glavni igralec filma Umazani Harry Clint Eastwood, ki je pohvalil njegov »edinstven glasbeni slog, njegovo kompozicijsko integriteto in njegov vplivni prispevek k umetnosti filmske glasbe«, poroča BBC.

Zaradi svoje edinstvene sposobnosti združevanja različnih glasbenih žanrov, ustvarjanja razpoloženja in bogatega opusa velja za enega najbolj cenjenih skladateljev svojega časa.