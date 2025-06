Množično kupujejo »preživetvene komplete« in gradijo podzemne bunkerje

Napad na Iran je ponovno sprožil val tesnobe med ameriškim prebivalstvom – ne le zaradi neposredne varnostne grožnje, ampak tudi zaradi občutka, da se v kriznih razmerah lahko zanesejo le nase. V ZDA je v zadnjih dneh močno naraslo zanimanje za izdelke, ki obljubljajo občutek varnosti, med katerimi prednjačijo kompleti za preživetje, plinske maske in celo podzemni bunkerji.

Podatki podjetja Jungle Scout kažejo, da so iskanja za pojme, kot sta »survival kit« in »nuclear fallout«, dosegla najvišjo raven po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022, poroča Business Insider. V enem samem tednu po napadu na Iran so se v spletnih trgovinah povečali nakupi solarnih svetilk, prve pomoči in obraznih ščitov. Še posebej priljubljen je postal Uvex Bionic Face Shield – zaščita, ki je med protesti proti ameriški mejni politiki v preteklosti postala simbol civilnega odpora.

Strah kot nakupovalna sila

Američani pogosto posegajo po nakupovanju kot mehanizmu za obvladovanje tesnobe. Antropolog Chad Huddleston pojasnjuje, da gre za psihološki odziv: »Za mnoge ljudi je nakupovanje pripravljenih kompletov prvi in pogosto edini korak k občutku nadzora v kriznih razmerah. Ne gre za strateško pripravo, ampak za simbolno dejanje – kot neke vrste obred samozavarovanja.«

Zanimanje se je povečalo tudi za »riot gear« in »hurricane preparedness kits«, kar kaže, da se Američani ne bojijo le jedrskih groženj, temveč tudi nemirov in naravnih katastrof. V ozadju je občutek, da v primeru sistemskih zlomov – bodisi političnih ali naravnih – vsak ostane sam, pravi.

Eden izmed najbolj prodajanih preživetvenih produktov na Amazonu. FOTO: Amazon

Medtem ko večina posega po cenovno dostopnejših rešitvah, kot so prenosni filtri za vodo ali svetilke, se v ozadju dogaja še ena tiha rast: povečano zanimanje za visoko cenovne varnostne rešitve. Podjetja, ki gradijo varne sobe in podzemne zaklonišče, poročajo o dvigu povpraševanja. Čeprav gre za investicije, ki si jih lahko privoščijo le najbogatejši, je skupni imenovalec isti: nezaupanje.

Amerika: vsak zase

ZDA imajo izrazito individualističen pristop k pripravam na izredne razmere. Medtem ko denimo Švica in Finska razvijata skupnostno zasnovane načrte za primer vojn ali naravnih nesreč – vključno z zaklonišči pod športnimi igrišči in parkirišči – se Američani zanašajo na lastne zaloge, znanje in kupno moč. Razlog za to ni le kulturni, temveč tudi političen.

Raziskave kažejo, da je zaupanje v zvezno vlado na rekordno nizki ravni. Le polovica vprašanih v raziskavi FEMA (2024) verjame, da jim bo država pomagala v primeru naravne nesreče. Zato ni presenetljivo, da mnogi preventivo razumejo kot osebno odgovornost.

Za pravo preživetveno skupnost je značilno usposabljanje, sodelovanje, načrtovanje. A večina Američanov nima časa, volje ali znanja za kaj takega – zato raje kupijo komplet in upajo, da bo dovolj.« FOTO: Reuters

Huddleston pojasnjuje: »Za pravo preživetveno skupnost je značilno usposabljanje, sodelovanje, načrtovanje. A večina Američanov nima časa, volje ali znanja za kaj takega – zato raje kupijo komplet in upajo, da bo dovolj.«

Čeprav je v Evropi pogosto težko razumeti obseg tega fenomena, so številke zgovorne. Amazonova prodaja solarnih svetilk, vodnih filtrov in konzervirane hrane je po napadu na Iran poskočila za več deset odstotkov. Med iskanji na Googlu so prednjačili tudi izrazi, povezani s kemično zaščito in pripravami na vojno.

Strah in negotovost nista novi sili v ameriški potrošniški kulturi – a napad na Iran je sprožil val reakcij, ki spominjajo na čase hladne vojne. Takrat so družine gradile zaklonišča v svojih vrtovih, danes pa klikajo na spletne košarice.

V času, ko se zdi prihodnost vse bolj nepredvidljiva, nakup preživetvenega kompleta morda ni le potrošniška odločitev – je osebna izjava: »Računam nase.«