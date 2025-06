Slovenijo zajela močnejša neurja s silovitimi sunki vetra, nalivi in točo

V zadnjem tednu je Slovenijo zajel vročinski val. Visoke temperature so vrhunec doživele včeraj, v Dobličah pri Črnomlju so v Arsu izmerili kar 38,4 stopinje Celzija, kar velja za absolutni slovenski junijski rekord. V noči na petek so se nad Slovenijo razširila močnejša neurja s silovitimi sunki vetra, močnimi nalivi in točo, ki so k nam prišla iz Italije in Avstrije.

Nad severovzhodno Slovenijo je v večernih urah že nastalo več neviht z nalivi in točo. Nevihte, ki so nastale med Pohorjem, Slovensko Bistrico in zahodnimi Halozami, so se postopoma širile v smeri Podravja, Slovenskih Goric in Prekmurja.

Sinoči se je iznad Furlanije - Julijske krajine proti Sloveniji nevarno pomikal obsežen nevihtni sistem. Po poročanju posameznikov na družbenih omrežjih je pri naših sosedih pustošila toča s premerom tudi do osem centimetrov.

Toča v Italjanskih Alpah, natančneje v kraju Domodossola 26.6.2025. FOTO: Meteo POP/Facebook

Nevihte slabele na poti proti vzhodu

Bližajoči se nevihtni sistem je za Slovenijo predstavljal precejšnjo nevarnost, a so se razmere na naši strani meje k sreči umirile, je za Delo povedala Arsova dežurna meteorologinja Eva Bezek. Kljub temu je na nekaterih območjih po Sloveniji klestila toča, predvsem v okolici Postojne, Cerknice in na Štajerskem. Nevihtni sistem je začel slabeti, ko se je pomikal proti vzhodu države.

Dogajanje je bilo burno predvsem na Primorskem, v Ajdovščini in Novi Gorici so sunki vetra dosegali hitrost tudi 70 kilometrov na uro. Nevihta je na drugi strani pomenila dobro novico za sušo, namreč v Ajdovščini so izmerili 42 milimetrov padavin na kvadratni meter, v njeni okolici pa od 30 do 40 milimetrov, je navedla Bezkova. Na obali je bilo padavin manj, okoli 20 milimetrov, najmanj pa v osrednji Sloveniji, kjer je v povprečju padlo od pet do 15 milimetrov padavin.

Močan veter je ponekod podiral drevje. Slovenski državni gozdovi so danes na družbenem omrežju facebook objavili fotografije podrtih dreves, ki so po četrtkovem neurju pričakala ekipo gozdarske žičnice na Čepovanu.

Še vedno požarno ogroženi

Padavine so prinesle tudi rahlo ohladitev, in sicer se bodo temperature gibale od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji okoli 34 stopinj Celzija. Zaradi visokih temperatur za vso Slovenijo še naprej veljajo opozorila za požarno ogroženost. Vreme ob koncu tedna bo sončno in vroče, neviht ne bo.