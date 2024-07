Predsedniški kandidat in njegova pesem

Tudi zborovanje nekdanjega predsednika ZDA in zdajšnjega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa v pensilvanskem mestu Butler, kjer je razvpiti politik za las ušel smrti, potem ko je nanj streljal, 20-letni Thomas Matthew Crooks, se je začel po ustaljenem redu – s pesmijo Y.M.C.A., edinim singlom s plošče Cruisin skupine Village People iz leta 1978.

Pesem je stalnica volilnih zborovanj Donalda Trumpa, zdi se, da kroži povsod, kamor gre politik, na odrih pred republikanskimi privrženci ali pred Air Force One, zdi se, da se je oboževalci nikakor ne naveličajo. Donald Trump na melodijo nemalokrat tudi zapleše.

Tedaj v vlogi predsednika je Trump to pesem uporabil za predstavitev svoje na novo vznikle vitalnosti po diagnozi covida-19 leta 2020, in sicer na dogodkih brez mask pred občinstvom, polnim homofobnih članov predmestnih evangeličanskih cerkva. Potem se je trdno zasidrala na Trumpovih shodih Make America Great Again po vsej državi.

Toda glavni pevec disko skupine Victor Willis je pred časom za BBC World News America povedal, da ne podpira gospoda Trumpa in ga je celo prosil, naj preneha predvajati njihovo glasbo. Ni bil uslišan.

Skladba in njen nalezljivi refren, ki sta dosegla drugo mesto v ZDA in zasedla vrhove lestvic v 15 drugih državah, vključno z Združenim kraljestvom, sta se razširila kot požar. Glede na kulturno okolje, v katero je pesem vstopila – okolje diska in gejevskega nočnega življenja – so jo na splošno razlagali kot gejevsko himno, gre za pesem, ki spodbuja mlade moške, naj najdejo veliko načinov, da se imajo dobro.

Willis je leta 2017 trdil, da ni bila napisana kot gejevska pesem zaradi preprostega dejstva, ker sam ni gej in nikakor ni bil brez zadržkov do dejstva, da je bila sprejeta na ta način.

S pesmijo je skupina Village People je predstavil lepe, rasno raznolike mlade moške, oblečene v tisto, kar so kritiki in komentatorji označili za ikone gejevske moškosti. Te ikone so nastale v časih, ko je ameriška moškost, zlasti njena bela, heteroseksualna različica, zašla v krizo, iz katere se še ni rešila.

Ime glasbene skupine se nanaša na newyorško sosesko Greenwich Village, kjer je v časih ustanovitve glasbene skupine živela ogromna populacija homoseksualcev. Skupina je bila ustanovljena na podlagi stereotipov o homoseksualcih iz Greenwich Villagea, ki so se menda pogosto nenavadno oblačili.

S pesmijo Macho Man je glasbena skupina pritegnila pozornost na tržišču, njihova naslednja pesem Y.M.C.A. pa je postala ena od največjih uspešnic v sedemdesetih.