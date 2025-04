Predsedniški par obsojen na 15 let zapora

Nekdanji predsednik Peruja Ollanta Humala je bil spoznan za krivega pranja denarja in obsojen na 15 let zaporne kazni. Sodišče v Limi je ugotovilo, da je za predsedniški kampanji v letih 2006 in 2011 nezakonito prejemal denarna sredstva od tedanjega venezuelskega predsednika Huga Cháveza in brazilske gradbene korporacije Odebrecht.

Na prav takšno zaporno kazen je bila obsojena tudi njegova žena Nadine Heredia, s katero sta ustanovila Nacionalistično stranko. Heredia se je pred aretacijo skupaj z njujim sinom zatekla na brazilsko veleposlaništvo v Limi; Brazilija ji je nato odobrila politični azil, Peru pa ji je po konvenciji iz leta 1954 zagotovil varen prehod. Njun odvetnik Wilfredo Pedraza je že napovedal pritožbo in kazen označil za pretirano.

Humala, prvi izmed štirih predsednikov pod preiskavo zaradi škandala Odebrecht, je bil premeščen v zapor Barbadillo, kjer svojo kazen že prestajata nekdanja predsednika Alejandro Toledo in Pedro Castillo.

Primer je del širše korupcijske afere, ki je pretresla Peruj in razkrila sistematično podkupovanje najvišjih državnih funkcionarjev s strani korporacije Odebrecht. Preiskave v zvezi z afero še potekajo.