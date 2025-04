Kaj prinaša odločitev britanskega vrhovnega sodišča o definiciji ženske?

Britansko vrhovno sodišče je pred dnevi sprejelo prelomno odločitev glede pravne definicije spola v okviru zakona o enakosti, pri čemer je soglasno razsodilo, da izraz »ženska« ne vključuje transspolnih žensk, tudi če te posedujejo potrdilo o pravnem priznanju spola, izraz »spol« pa se nanaša na »biološki spol«. Ker odločitev prinaša daljnosežne posledice za razumevanje pravic transspolnih oseb, si jo je vredno ogledati podrobneje.

Sodišče je obravnavalo vprašanje, kako je v zakonu o enakosti iz leta 2010 opredeljen pojem »ženska«. Gre za zakon, ki ščiti pred diskriminacijo na delovnem mestu in širše, kot ključno pa se je pojavilo vprašanje, ali definicija ženske vključuje transspolne ženske, ki so pravno spremenile spol.

Primer je posledica dolgoletnega boja skupine For Women Scotland (FWS), ki se zavzema za tako imenovani »spolno kritični pristop«; ker je zakon sprva štel vse transspolne ženske kot ženske, ne glede na to, ali so pravno spremenile spol ali ne, je skupina poudarjala, da takšna opredelitev ogroža prostore, kot so bolnišnične sobe in zapori, namenjene enemu spolu (na primer v primeru ženskih zaporov). Škotska vlada je nato spremenila smernice in opredelila ženske zgolj kot tiste s pravno spremembo spola, skupina FWS pa je kljub temu nadaljevala svoj boj in ga pripeljala do vrhovnega sodišča.

Vrhovni sodniki so soglasno odločili, da se pojem »spol« v zakonu o enakosti nanaša na biološki, in ne družbeni spol, pri čemer sodba navaja, da je spol binaren – posameznik je ali moški ali ženska. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Vrhovni sodniki so soglasno odločili, da se pojem »spol« v zakonu o enakosti nanaša na biološki, in ne družbeni spol, pri čemer sodba navaja, da je spol binaren – posameznik je ali moški ali ženska – in da bi razširjanje te definicije povzročilo nejasnosti. Transspolne ženske, ki so tudi pravno spremenile spol, tako ostajajo zakonsko zaščitene pred diskriminacijo, navajajo angleški mediji, vendar so lahko izključene iz določenih prostorov, namenjenim ženskam, če je to »sorazmerno in upravičeno«. Čeprav odločitev neposredno ne spreminja zakonodaje, bi lahko spodbudila pozive k spremembam zakona o enakosti.

Namestnik predsednika sodišča lord Hodge je pri tem dejal, da odločitev ne bi smela biti razumljena kot zmaga ene skupine na račun druge, vodja dobrodelne organizacije Stonewall Simon Blake pa je odločitev označil kot skrb vzbujajočo za transskupnost. »Spolno kritične« skupine, kot je na primer skupina Sex Matters, ki stojijo na drugem bregu tega vprašanja, so odločitev pozdravile. Kot je dejala Maya Forstater, izvršna direktorica omenjene skupine, se z odločitvijo vrhovnega sodišča »zaščitena značilnost spola – moški in ženska – nanaša na resničnost, ne na birokracijo«.

Škotska vlada je sporočila, da odločitev sprejema in da bo njeno nadaljnje delovanje temeljilo na varovanju pravic vseh državljanov.