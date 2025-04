O ženski misiji v vesolju: To presega meje parodije

Prvo žensko posadko, ki se je v ponedeljek z raketo Jeffa Bezosa, ustanovitelja podjetja za vesoljsko tehnologijo Blue Origin, dotaknila vesolja, so opisovali kot zgodovinsko, toda dosežek skupine zvezdnic ni požel toliko navdušenja, kakor so ga morda pričakovali, je povzel britanski Guardian.

V ekipi so bile poleg pop pevke Katy Perry, ki je pritegnila največ medijske pozornosti, tudi Bezosova zaročenka​ Lauren Sánchez pa voditeljica pri CBS Gayle King, nekdanja Nasina znanstvenica Aisha Bowe, aktivistka za državljanske pravice Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn. Suborbitalni let je trajal dobrih deset minut in potnice ponesel tik nad Karmanovo črto, ki razmejuje Zemljino atmosfero in vesolje. Ekipa je ob vzklikih navdušenja varno pristala nazaj na Zemlji, kamere so posnele vsak njihov korak, tudi padce in zaprepadene poglede in seveda poljube »matere Zemlje«, ko so stopile iz kapsule, kjer jih je seveda pričakal Jeff Bezos.

Izkazovanje ljubezni materi Zemlji je sprožilo kar nekaj sarkastičnih pripomb. FOTO: Blue Origin

»To presega meje parodije,« je bila zgrožena manekenka in igralka Emily Ratajkowski. Posebej »nagnusen« se ji je zdel trenutek, ko je Katy Perry sopotnicam zapela pesem What a Wonderful World. »Pravite, da vam je mar za mater Zemljo, potem pa greste na vesoljsko ladjo, ki jo je zgradilo in plačalo podjetje, ki lastnoročno uničuje planet,« je pripomnila. »Poglejte stanje na svetu in pomislite, koliko sredstev je bilo vloženih v to, da so te ženske poletele v vesolje. Za kaj?« je vprašala.

Ciničnih pripomb, posmehovanja in morja memov so bile deležne tudi fotografije, na katerih Perryjeva drži marjetico v čast svoji hčerki Daisy Dove Bloom in ob vrnitvi na Zemljo poljubi tla, s podpisom »izstop s komercialnega leta 2025 #BlueOrigin«. Igralka in režiserka Olivia Wilde je delila meme na instagramu z dodanim pripisom: »Milijarda dolarjev je verjetno kupila nekaj dobrih memov.«

Tudi Amy Schumer je objavila sarkastičen videoposnetek, v katerem je sporočila, da je v zadnjem trenutku dobila povabilo, naj se pridruži misiji. »Ljudje, v zadnjem hipu so me dodali ekipi in grem v vesolje,« se je norčevala komičarka, medtem ko je v rokah držala igračo črni panter. »To stvar bom prinesla s seboj. Zame nima nobenega pomena, vendar je bila v moji torbi. Bila sem na podzemni železnici, ko sem dobila vprašanje: Želiš iti v vesolje? Torej grem v vesolje,« je posnemala izjave pop pevke.

Prvi polet v vesolje s celotno žensko posadko po več kot 60 letih je popremila tudi obsežna promocija. FOTO: AFP

O smislu dragega izleta v vesolje se je že na začetku tega meseca spraševala igralka Olivia Munn. »Vem, da to verjetno ni najbolj kul stvar, ki jo lahko rečem, vendar je na svetu toliko drugih stvari, ki so pomembne,« je dejala med nastopom v oddaji Today With Jenna and Friends. »Morda to res zveni grdo,« je nadaljevala, »toda za takšno potovanje v vesolje se porabi toliko denarja, ob tem da si toliko ljudi niti jajc ne more privoščiti.« Kot je sklenila, je raziskovanje vesolja namenjeno poglabljanju znanja. »Kaj boste pa ve počele tam, kar bo doprineslo k blaginji?«

Zgodovinskemu podvigu, kakor so ga imenovali – to je bil prvi polet v vesolje s celotno žensko posadko po več kot 60 letih, ko je Valentina Tereškova kot prva ženska sama poletela v vesolje leta 1963 –, so v bran stopile članice odprave. Gayle King je na novinarski konferenci po poletu na vprašanje revije People o splošnih kritikah misije odvrnila, da »vsi tisti, ki kritizirajo odpravo, ne razumejo, kaj se dogaja«. Kot je dodala, je njihova odprava sprožila številne odzive navdušenja mladih žensk in deklet.

Tudi Bezosova zaročenka​ Lauren Sánchez se je čudila nad posmehom, ki jih je doletel. »Naj pridejo v Blue Origin in si ogledajo na tisoče zaposlenih, ki ne delajo samo tukaj, ampak v to plovilo vlagajo svoje srce in dušo. Ljubijo svoje delo in misijo, zato je to zanje zelo pomembno,« je izjavila. »Zato, ko slišimo takšne komentarje, rečem le: 'Zaupajte mi. Pojdite z mano. Pokazala vam bom, za kaj gre. In to jim res odpre oči.«

Omenjena misija je bila enajsta v programu New Shepard družbe Blue Origin.