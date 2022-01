Premier s finančnimi obliži rešuje volitve

Zveni kot dobra novica, a ima pomembno politično agendo, predvsem pa prihaja veliko prepozno. Avstralska vlada je napovedala, da bo v prihodnjih devetih letih namenila milijardo avstralskih dolarjev oziroma 630 milijonov evrov za zaščito Velikega koralnega grebena. Okoljevarstveniki so odločitev sprejeli z odobravanjem, predvsem pa tudi s pripombo, da je to le obliž, s katerim ni mogoče resno premagati nevarnosti podnebnih sprememb za morski ekosistem.

»Podpiramo zdravje grebena in gospodarsko prihodnost turističnih ponudnikov, gostincev in queenslandskih skupnosti, ki so v središču gospodarstva grebena,« je ob predstavitvi finančnega svežnja po poročanju AFP dejal avstralski premier Scott Morrison, ki je hkrati znan kot podpornik industrije fosilnih goriv. Toda tudi v Avstraliji so vse bliže majske volitve, na katerih bo moral Morrison, če bo hotel ostati na oblasti, osvojiti ključne sedeže v Queenslandu, ki leži blizu grebena. Navsezadnje pa si želi zagotoviti tudi čim širšo podporo v vsej Avstraliji.

Scott Morrison je znan kot podpornik industrije premoga, kar ga je že stalo veliko glasov. Zdaj se s paketom pomoči za Veliki koralni greben spet bori zanje. FOTO: Reuters

Raziskava sidneyjskega inštituta Lowy je namreč pokazala, da skoraj dve tretjini anketiranih prebivalcev menita, da je globalno segrevanje resen problem. Osem Avstralcev od desetih tudi podpira cilj ničelnih neto emisij do leta 2050, ki ga je vlada sicer nerada sprejela pred prelomnim podnebnim vrhom Združenih narodov lani na Škotskem.

Da so razmere na Velikem koralnem grebenu alarmantne, je znova potrdila raziskava, nedavno objavljena v ameriški znanstveni reviji Current Biology, ki je pokazala, da je koralno beljenje, ki nastaja zaradi segrevanja oceana, v zadnjih 25 letih prizadelo 98 odstotkov grebena. Visoke temperature oceana namreč povzročijo, da korale izločijo simbiotske alge, ki živijo v njihovih tkivih, s tem pa izgubijo živahne barve in lahko tudi odmrejo.

Ogrožena dediščina

Še eno opozorilo je že lani objavil tudi Unesco s priporočilom, da bi Veliki koralni greben, ki je na seznamu naravne svetovne dediščine od leta 1981, zaradi dramatičnega upada koral uvrstili med ogroženo dediščino. Avstralijo so takrat pozvali, naj na vseh ravneh pospeši ukrepanje proti podnebnim spremembam.

Avstralska okoljevarstvena organizacija Climate Council je najnovejši sveženj finančnih sredstev opisala kot dajanje »obliža na zlomljeno nogo«. »Razdeljevanje denarja za Veliki koralni greben, medtem ko z drugo roko financirajo industrijo fosilnih goriv, ki povzroča uničujoče podnebne vplive, kot so morski vročinski valovi in beljenje koral, pomeni, da povečujejo problem, o katerem trdijo, da ga želijo odpraviti,« je opozorila Lesley Hughes, predstavnica omenjene organizacije in profesorica biologije na univerzi Macquarie.

Vlada Scotta Morrisona namreč že lep čas podpira premog in je ves čas kazala odpor do resne obravnave podnebnih sprememb. Njegova stranka je zaradi tega izgubila podporo v večjih mestih, pojavila pa se je vrsta neodvisnih strank, ki se osredotočajo na ta problem.