Pri 92 letih se poteguje za nov predsedniški mandat

Kamerunski predsednik Paul Biya, ki je z 92-leti najstarejši državnik na svetu, se bo potegoval za nov predsedniški mandat. Če mu bo uspelo in če ga zdravje ne bo izdalo, bo sedanjih 43 let na oblasti podaljšal še za sedem let. Vse to je mogoče, ker je že leta 2008 ukinil omejitev števila predsedniških mandatov.

Biya ima bogato politično kariero. Najprej je bil sedem let premier Kameruna, ko pa je tedanji predsednik Ahidjo nenadoma zbolel, je leta 1982 prevzel njegovo mesto in tam ostal vse do danes. Volitev še nikoli ni izgubil. Naslednje so napovedane za oktober, sam pa je sicer pričakovano kandidaturo napovedal pred nekaj dnevi na omrežju X. K temu so ga menda spodbudili »številni in vztrajni pozivi, ki so prihajali z vseh koncev države in tudi iz diaspore«.

Razmere pa niso tako idilične, kot jih opisuje izkušeni politik. Iz Kameruna že dolgo prihajajo opozorila, da je vladajoča ekipa skorumpirana, da slabo opravlja svoje delo in da ni kos varnostnim problemom. Mnogi se sprašujejo, ali je predsednik pri svojih letih sploh še sposoben voditi državo. Ko se lani več kot šest tednov ni prikazal v javnosti, so se pojavile govorice o njegovi smrti. Vse glasnejši so tudi pozivi, naj se umakne in položaj prepusti mlajšim. Dva ugledna ministra sta nedavno izstopila iz koalicije in napovedala, da se bosta potegovala za njegov položaj, podoben načrt ima tudi več opozicijskih politikov. Ko je leta 2018 Biya zmagal z 71 odstotki glasov, je opozicija opozarjala, da so se na volitvah zgodile številne nepravilnosti. Zaznamovalo jih je nasilje in nizka volilna udeležba.

Drugače razmišljajo v vladajoči stranki, Ljudskem demokratičnem gibanju, ki ga vodi Biya. Prav njegovi strankarski kolegi so ga spodbudili k vnovični kandidaturi.