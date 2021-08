Princesa Huaweia še naprej paradira po Vancouvru

Kitajska ikona

Pravna saga, v središču katere je kitajska bogatašinja, domači mediji jo imenujejo tudi princesa Huaweia, se je ta teden nadaljevala, a brez končnega odgovora, so se pa zavoljo tega, kot se zdi, še povečale napetosti med svetovnimi velesilami, Kitajsko in ZDA. Sredi teh se je znašla Kanada, kjer je 49-letna finančna direktorica kitajskega tehnološkega giganta Huawei, ki ga je ustanovil njen oče, v hišnem priporu.Prijeli so jo konec leta 2018 po ukazu Washingtona zaradi suma, da stoji za prodajo ameriške tehnologije Iranu pod sankcijami. Po maratonskem zaslišanju ter dveh letih in pol pravdanja, ali naj jo izročijo ZDA, kjer naj bi ji sodili zaradi finančne goljufije, so sklenili, da bo o tem oktobra odločalo kanadsko sodišče. In s tem tudi o izročitvi in usodi kanadskih državljanovin, ki sta v nemilosti pred kitajskim sodiščem zaradi bistveno manj jasnih obtožb, predvsem pa se jima v kitajskih zaporih, kot smo poročali, godi precej slabše kot kitajski bogatašinji v Vancouvru.Meng Wanzhou – poznajo jo tudi z angleškim imenom Sabrina – še naprej živi v izobilju, v več milijonov dolarjev vredni vili v eminentni soseski, redno jo obiskujejo mož in otroka ter sosedje, maserji in učitelji umetnosti, v imenit­nih oblekah jo vidijo celo na ulicah Vancouvra, zdi se, da jo od preostalega prebivalstva loči le GPS-objemka na nogi. Še vedno nakupuje v prestižnih trgovinah, ki odprejo vrata samo zanjo, božič je preživela v dragi restavraciji, ki je kuhala samo zanjo in njenih 13 gostov.Hči ustanovitelja kitajskega tehnološkega giganta velja v domovini za nekakšen nacionalni ponos; Kitajko, ki je pustila pomemben odtis v poslovnem svetu, v katerem dominirajo moški, zato kitajski mediji opisujejo kot talko dveh ameriških vlad in kitajsko ikono ter pozivajo k njeni izpustitvi. Njena vrnitev ima tako rekoč simboličen pomen v odnosih z ZDA.Nekaj je k njeni priljubljenost prispevala tudi aretacija; pred tem je bila v senci očeta in šefa. Čeprav je bilo najbrž samoumevno, da jo čaka delovno mesto v njegovem podjetju, je po srednji šoli nekaj časa delala na kitajski naložbeni banki. Leta 1993 se je pridružila Huaweiu in delala kot očetova tajnica, medtem je diplomirala iz računovodstva in napredovala v vrh podjetja, med namestnike predsednika uprave.