Prvič natančno in celovito razkrit Titanik

Po zaslugi novih tehnologij in predanih raziskovalcev je odstrta še zadnja tančica z najslavnejših ladijskih razbitin vseh časov – Titanika. Po poročanju BBC gre za prvi izjemno natančen tridimenzionalni digitalni posnetek ladje v naravni velikosti, ki leži 3.800 kilometrov pod gladino severnega Atlantskega oceana. Podobe so tako zelo jasne, kot da ostanki legendarnega plovila ne bi bili obliti z vodo.

Prav zato se je med raziskovalci najbolj razvpite pomorske nesreče v zgodovini človeštva rodilo novo upanje, da bodo lahko še natančneje opredelili vzrok tragične potopitve čezoceanske ladje leta 1912. Potem ko je ta na krstni plovbi od Southamptona do New Yorka pet dni po odplutju zgodaj zjutraj trčila v ledenik, je umrlo več kot 1.500 ljudi. Nesrečo je preživelo približno 700 potnikov, med katerimi so bili večinoma otroci in ženske.

Kitajci gradijo Titanik 2

»Še vedno ostajajo temeljna vprašanja o tej ladji, na katera je treba odgovoriti,« pravi forenzični analitik in zgodovinar Parks Stephenson, ki zgodbo najbolj znane križarke vseh časov spremlja že vrsto let. Po njegovih besedah je najnovejše tehnološko izpopolnjeno skeniranje eden prvih večjih korakov, da bo zgodba o Titaniku končno raziskana na podlagi dokazov, ne špekulacij.

Vse od odkritja leta 1985 so ga sicer obširno raziskovali, a je oko kamere vedno ujelo le posamezne utrinke, nikoli celote 269 metrov dolgega, 28 metrov širokega in 53 metrov visokega razpadajočega plovila. Aktualni posnetki razbitin, sestavljeni na podlagi kar 70.000 fotografij, ki so jih tudi do centimetra natančno ujela podvodna plovila, pa pokažejo vse.

Vidijo se celo podrobnosti, kot so serijska številka ladijskega propelerja, deli umetelno izdelanih kipov, neodprte steklenice šampanjca in osebni predmeti, kot so čevlji. Izjemno zahteven projekt, kako je nastala natančna tridimenzionalna rekonstrukcija, bodo predstavili tudi v dokumentarcu.

Titanik je v začetku 20. stoletja veljal za enega največjih tehnoloških dosežkov. Vse do danes so se številni poskusi ponovne izgradnje, torej replike Titanika 2, sicer izjalovili. Trenutno ga izdelujejo na Kitajskem, kar jih bo stalo 440 milijonov evrov, krstno plovbo pa načrtujejo naslednje leto.