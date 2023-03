Razkrita sporočila nekdanjega britanskega ministra za zdravje

Britanski časopis Daily Telegraph je pridobil več kot sto tisoč sporočil, poslanih prek aplikacije whatsapp, iz katerih je mogoče razbrati odziv nekdanjega britanskega ministra za zdravje Matta Hancocka na predlog za testiranje na novi koronavirus v domovih za starejše občane.

Sporočila razkrivajo, da je glavni angleški zdravstveni delavec Chris Whitty Hancocku aprila 2020 povedal, da bi morali testirati vsakogar, ki vstopi v dom za starejše občane. Priporočil je tudi »segregacijo med čakanjem na rezultate«, toda minister je zavrnil smernice in namesto tega uvedel obvezno testiranje zgolj za tiste, ki v domove vstopajo iz bolnišnice, ne pa za svojce in preostale obiskovalce. Zanje je testiranje postalo obvezno šele 14. avgusta 2020.

»Domovi za starejše občane so nosili glavno breme pandemije koronavirusa, saj je v Angliji in Walesu zaradi covida umrlo 46.000 stanovalcev, kar je več kot četrtina vseh smrti zaradi covida. Tragedija, o kateri številne družine menijo, da bi se ji lahko izognili, če bi ministri sprejeli pravilne odločitve na začetku zdravstvene krize. Velik del krivde pripisujejo smernicam, izdanim spomladi 2020,« so navedli v Telegraphu.

Prekršena pogodba o nerazkritju

Časnik je gradivo pridobil od Isabel Oakeshott, novinarke, ki je bila soavtorica Hancockove knjige Pandemični dnevniki (Pandemic Diaries). Med pisanjem je dostopala do njegovih sporočil na whatsappu, za katera sicer velja pogodba o nerazkritju, vendar je pozneje rekla, da je v javnem interesu, da se objavijo. Ni bilo prvič, da se je obrnila proti človeku, s katerim je sodelovala pri pisanju knjige. Potem ko je pred časom britanskemu poslovnežu Aaronu Banksu pomagala spisati spomine na brexit, je javno razkrila, da je bil Banks, sicer veliki zagovornik brexita, pred referendumom v rednem stiku z ruskimi uradniki.

Hancock navedbe Telegrapha odločno zavrača. Dejal je, da je časnik uporabil »ukradena sporočila, ki so bila prirejena, da bi ustvarili lažno zgodbo«, in opisal časopisno preiskavo kot »izkrivljeno poročilo«. Njegov tiskovni predstavnik je dodal, da minister ni zavrnil kliničnega nasveta o testiranju v domu, temveč ga je »z navdušenjem sprejel, kasneje istega dne pa je sklical sestanek o dostavi opreme za testiranje v domove za starejše občane, kjer so mu pojasnili, da trenutno ni mogoče testirati vseh zunanjih obiskovalcev. Tudi to je sprejel.«

Pri Telegraphu trdijo, da so za zdaj razkrili le delček zgodbe. Nadaljevanje bodo v posameznih etapah objavljali v prihodnjih dneh, kar, kot ugotavljajo pri Guardianu, utegne biti skrb vzbujajoče ne le za Hancocka, ampak za celotno vlado.