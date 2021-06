Onkološki inštitut onkološkim bolnikom priporoča cepljenje

08.30 Onkološki inštitut priporoča onkološkim bolnikom cepljenje proti covidu-19

Cepljenje onkoloških bolnikov postaja z razvojem novih različic virusa čedalje bolj pomembno, saj bolj nalezljive različice hitro postanejo prevladujoče. FOTO: Blaž Samec/Delo

00.30 Spremembe glede prehoda meja

Onkološki bolniki in tisti, ki so raka v preteklosti že preboleli, imajo ob okužbi z novimi različicami virusa večje tveganje za hud potek bolezni covida-19. Onkološki inštitut Ljubljana zato poudarja pomembnost cepljenja tovrstnih bolnikov in poziva, da se ob pomislekih slednji posvetujejo z zdravstveno stroko. Cepljenje onkoloških bolnikov postaja z razvojem novih različic virusa čedalje bolj pomembno, saj bolj nalezljive različice hitro postanejo prevladujoče. Čeprav cepljenje s cepivi, ki so na voljo, ni popolnoma učinkovito pri preprečevanju zbolevnosti, je učinkovito pri preprečevanju hudega poteka bolezni, zaradi katerega je potreben sprejem v bolnišnico, na intenzivni oddelek ali nastopi celo smrt, opozarjajo na Onkološkem inštitutu.Kot izpostavljajo, se tveganje s starostjo veča, mlajši bolniki pa pri tem vendarle niso izključeni. Pri onkoloških bolnikih, ki so okuženi s covidom-19, lahko pride, kot izpostavljajo, tudi do nezaželenega zamika diagnostike in zdravljenja onkološke bolezni, še posebej pri osebah, ki zbolijo s hudo obliko. Zamik v zdravljenju raka pa poslabša izid bolezni. Cepiva so lahko pri nekaterih bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom – zaradi raka ali zaradi onkološkega zdravljenja – manj učinkovita kot pri ostalih. Na onkološkem inštitutu pa kljub temu ne spodbujajo odlašanja ali zavračanja cepiv, saj vsaka dodatna zaščita zmanjša verjetnost hudega poteka bolezni. Za čim boljši imunski odziv na cepljenje pa je tudi pomembno, da onkološki bolnik prejme vse predpisane odmerke cepiva v predpisanem časovnem zamiku.Za cepiva, ki so registrirana v Sloveniji, se bolnik sedaj lahko odloča sam. Za čim hitrejšo precepljenost je zdravstvena stroka na inštitutu omogočila cepljenje onkoloških bolnikov skladno z nacionalno strategijo cepljenja. Od konca marca je bilo tako tam cepljenih preko tisoč onkoloških bolnikov.​V skladu s spremembami vladnega odloka bo med drugim možen vstop v Slovenijo brez obvezne karantene tudi za tiste osebe, ki so bile cepljene proti covidu-19 z dvema odmerkoma različnih proizvajalcev cepiv.