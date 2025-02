Rubialesa spoznali za krivega spolnega napada

Luisa Rubialesa, nekdanjega predsednika španske nogometne zveze, so spoznali za krivega spolnega napada na nogometašico Jenni Hermoso, ki jo je poljubil na ustnice, potem ko je španska ženska ekipa zmagala na svetovnem prvenstvu. Rubialesu so naložili plačilo več kot 10.000 evrov kazni. Prav tako so mu ukazali, naj se Jenni Hermoso eno leto ne približa 200 metrov. Rubiales se lahko zoper kazen pritoži pred istim sodiščem, poroča Guardian.

Škandal, ki je zasenčil zmagoslavje španske ekipe poleti 2023 in sprožil nacionalno in mednarodno razpravo o seksizmu v športu, je med drugim povzročil, da je nogometašica prejemala grožnje s smrtjo, Rubiales pa je na koncu moral odstopiti kot predsednik zveze.

Tožilci so za Rubialesa zahtevali dve leti in pol zapora: eno leto za spolni napad in 18 mesecev za domnevno prisilo. Rubiales, nekdanji nogometaš, je vedno vztrajal, da je bil poljub sporazumen. »Popolnoma sem prepričan, da mi je dala svoje dovoljenje,« je Rubiales povedal na madridskem sodišču v začetku februarja. Nogometašica je dejala, da sta poljub in njegove posledice obrnila njeno življenje na glavo. »To se ne bi smelo zgoditi v nobenem družbenem ali delovnem okolju,« je dejala. »Počutila sem se nespoštovano. Eden najsrečnejših dni v mojem življenju je bil omadeževan in mislim, da je zelo pomembno, da povem, da nikoli nisem želela, še manj pričakovala, da se bo to zgodilo. Osebno mislim, da je šlo za pomanjkanje spoštovanja.«

Tožilci so za Rubialesa zahtevali dve leti in pol zapora. FOTO: Juan Medina/Reuters

Tri druge obtožence, ki so jim sodili zaradi domnevnega pritiska na Jenni Hermoso, naj reče, da je bil poljub sporazumen – nekdanji glavni trener ženske reprezentance Jorge Vilda, nekdanji športni direktor španske nogometne zveze Albert Luque in nekdanji vodja trženja zveze Rubén Rivera – so oprostili.