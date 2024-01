Samooklicani politični zapornik gladovno stavka

Do lanske izgube oblasti je bil Mariusz Kamiński pomemben član poljske ortokonservativne nacionalistične vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS). V letih od 2019 do lani jeseni je bil notranji minister, poleg tega je bil odgovoren za sodelovanje med tajnimi službami. Ko je PiS po oktobrskih volitvah tako v spodnjem parlamentarnem domu sejmu kot v zgornjem senatu izgubila proti nekdanjemu predsedniku evropskega sveta Donaldu Tusku in njegovim zaveznikom, je seveda padel s položaja.

Ker je Tusk volitve z visoko, tričetrtinsko udeležbo, dobil predvsem z napovedmi, da bo počistil s posledicami osemletne nacionalkonservativne vladavine PiS, je kot novi premier moral obljube držati. Ena od potez je bila, da je policija na podlagi obsodbe na dve leti zapora zaradi zlorabe položaja pred skoraj desetimi leti v torek aretirala 58-letnega Kamińskega in njegovega nekdanjega državnega sekretarja Macieja Wąsika. Primer je zbudil veliko pozornosti, ker so ju aretirali v predsedniški palači, v kateri ju je pred tem sprejel predsednik Poljske Andrzej Duda, uradno neodvisen, dejansko privrženec PiS.

Nekdanji minister Kamiński je prepričan, da je njegov odhod v zapor posledica maščevanja nove oblasti in da je politični zapornik. Zato je v sredo za rešetkami začel gladovno stavkati. »Izjavljam, da obsodbo zaradi boja proti korupciji obravnavam kot dejanje političnega maščevanja… Zahtevam takojšnjo izpustitev iz zapora vseh članov nekdanjega vodstva urada za boj proti korupciji (CBD), za katere velja akt o pomilostitvi, ki ga je leta 2015 izdal predsednik Poljske,« je svoje videnje, zakaj je v zaporu in kaj zahteva z gladovanjem, podal Kamiński.

Celotna zadeva je precej zapletena. V letih od 2007 do 2009 je bil Kamiński vodja CBD, Wąsika njegov namestnik. Skupaj z dvema sodelavcema naj bi leta 2007 zlorabili pooblastila, da so zrežirali primer korupcije, s katerim so diskreditirali takratnega kmetijskega ministra, zdaj pokojnega Andrzeja Lepperja. Leta 2015 so jih obsodili, Kamińskega na dve leti zapora, vendar jih je Duda, ki je takrat komaj prišel v predsedniško palačo, pomilostil. Poleti 2022 je poljsko vrhovno sodišče preklicalo pomilostitev in Kamiński ter Wąsika bi morala v torek v zapor. Policija je Kamińskega in njegovega bivšega državnega sekretarja ter sodelavca s protikorupcijske komisije iskala na domu, vendar ju ni našla.

Predsednik Duda ju je namreč povabil v predsedniško palačo na imenovanje novih svetovalcev. Po njuni aretaciji je predsednik povedal, da je zaradi dogodka popolnoma šokiran in da se ne bo ustavil, dokler Kamiński in sodelavci ne bodo spet na prostosti.