Šele peta fotografinja med 39 ustvarjalci kultnega koledarja

»Na koledar Pirelli sem vedno gledala kot na velik 'da' tvojemu delu. To je, kot bi rekel: 'Da, dosegel si določeno točko v svoji obrti, nato pa ti je dana platforma za ustvarjanje.' Kar je velika čast,« je dejala letošnja ustvarjalka kultnega Pirellijevega koledarja, znana avstralska modna fotografinja Emma Summerton, ki živi in dela med New Yorkom in Londonom. Je četrta ženska, ki je samostojno posnela koledar, od skupno 39 fotografov (Inez van Lamsweerde je namreč delala v duetu z Vinoodhom Matadinom), ki so od 60. let pripomogli k stvaritvi te korporativne legende.

Za Emmo Summerton ideal ni le posneti fotografijo manekenke, ki pozira pred njo, temveč večdimenzionalna izmenjava, pri kateri upodobljena oseba sama ustvari podobo. Ta princip je uporabila tudi pri stvaritvi Pirellijevega koledarja za leto 2023, že 49. po vrsti, ki so ga naslovili z Ljubezenska pisma muzi.

Zanj je izbrala 14 manekenk, ki so utelešale talente in lastnosti muz, ki jih je želela prikazati. A to ni bilo iskanje samo neverjetnih lepotic, ampak takšnih, ki pripovedujejo zgodbo. Med drugim je to prepoznala v Belli Hadid (kot Vilinka), Lili Moss (Vidkinja), Ashley Graham (Aktivistka), Cari Delevingne (Izvajalka) pa tudi v Rusiji rojeni manekenki Sashi Pivovarovi (Slikarka). Summertonova je snemanje, ki je potekalo junija in julija letos v New Yorku in Londonu, za portal slavnega proizvajalca pnevmatik iz Milana – letos praznuje kar 150 let –, opisala kot čarobno, organsko izkušnjo, pri kateri je fotografije spodbujala domišljija vseh vpletenih. Za stiliziranje manekenk je poskrbela Amanda Harlech, britanska kreativna svetovalka in dolgoletna nekdanja muza Johna Galliana in Karla Lagerfelda, za sceno pa Viki Rutsch.

Emma Summerton je odraščala še s tremi sorojenci v predmestju Wollongonga, mesta južno od Sydneyja. Ustvarjalnosti se je nalezla od mame, ki jo opisuje kot ustvarjalno silo, ki je vse, kar je počela, delala z veseljem. Sama je že kot deklica risala nenavadne obleke, ki ji jih je potem mama sešila, a najstniška leta so jo odnesla; pri 16 letih se je odselila. Študirala je na nacionalni umetniški šoli v Sydneyju, in namesto da bi postala slikarka, jo je dokončno zapeljalo »igranje s čarovnijo v temnici«.

Ko je v Sydneyju delala kot asistentka modnega fotografa, je naletela na delo Francozinje Sarah Moon, prve ženske, ki je posnela Pirellijev koledar 1972, kar je bilo zanjo velik navdih. Ko je videla še fotografije drugih ustvarjalcev tega kultnega koledarja, dela Paola Roversija, Stevena Meisla in Petra Lindbergha, je spoznala, da je modna fotografija lahko umetnost, Pirellijev koledar pa je postal tudi njene sanje.