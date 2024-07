Simone Biles: V Parizu se bomo odkupile za Tokio

»Nisem si predstavljala, da bom po Tokiu, glede na vse, kar se je tam zgodilo, še kdaj tekmovala na olimpijskih igrah. Nikoli si nisem mislila, da se bom še kdaj vrnila v telovadnico in se počutila svobodno,« je v nedeljo povedala izjemna gimnastičarka Simone Biles, potem ko je v Minneapolisu prepričljivo premagala vse rojakinje in se uvrstila v olimpijsko ekipo. Sedemindvajsetletnica, ki se je v zgodovino že vpisala kot največkrat odlikovana gimnastičarka na svetu, je spet dokazala, da ji nihče ni kos. Njeni nastopi so še vedno vrhunski, ne glede na to, da se je za dve leti povsem umaknila iz tekmovalnega športa in je opustila tudi treninge. Ko se bodo 26. julija v Parizu začele letošnje olimpijske igre, bo znova prva favoritinja za zlato medaljo v kar treh disciplinah. Njena glavna tekmica bo rojakinja in aktualna olimpijska prvakinja Suni Lee.

V Tokiu 2021 se je Simone Biles sredi olimpijskega tekmovanja umaknila zaradi psihičnih težav, ki bi lahko zelo negativno vplivale tudi na njene nastope. Potem ko je tam že osvojila bron na gredi in srebro z ekipo v mnogoboju, je izpustila tekmovanja na dvovišinski bradlji, preskoku, parterju in posamičnem mnogoboju.

»S tem tekmovanjem se bomo odkupile. V Parizu moramo dati vse od sebe, saj naš nastop v Tokiu ni bil najboljši,« je za AFP po končanih kvalifikacijah dejala Biles. Razkrila je, da zaradi tega nosi težko breme, a da so tako ona kot njene sotekmovalke zdaj zrelejše in pametnejše kot pred tremi leti.

Zanjo bodo to tretje zaporedne olimpijske igre, skupno pa je v Riu de Janeiru in Tokiu osvojila sedem medalj, od tega štiri zlate. V ameriški ekipi so tri izkušene tekmovalke in 16-letna Hezly Rivera, ki bo doživela ognjeni krst.