Domača nesreča usodna za italijanskega kralja jaht

Nesreča na domu je bila usodna za italijanskega podjetnika in politika Paola Vitellija, ustanovitelja navtičnega podjetja Azimut Benetti, ki velja za velikana na področju luksuznih jaht, poročajo italijanski mediji

Kot navaja novinarska agencija Ansa, je po prvih podatkih do nesreče prišlo, ko je bil podjetnik pred silvestrovanjem na svojem domu v Ayasu v regiji Valle d'Aosta na severovzhodu države. Med rokovanjem z dvižnimi oziroma rolo vrati v garaži naj bi mu spodrsnilo, nakar je z glavo usodno udaril v beton. Star je bil 77 let.

Paolo Vitelli. FOTO: Wikipedia

Vitelli se je rodil v Torinu leta 1947. Študiral je ekonomijo in trgovino, leta 1969 pa ustanovil Azimut, sprva podjetje za izposojo jadrnic. Leta 1975 je debitiral na področju projektiranja plovil in dosegel takojšen uspeh z modelom AZ 43' Bali.

Z leti je število Azimutovih modelov naraščalo, velik korak pa je podjetje doseglo leta 1985 s prevzemom (oziroma rešitvijo) zgodovinske znamke Benetti, ustanovljene že leta 1873. To podjetje je znano po izdelavi prestižnih velikih jaht.

Danes skupina, ki jo od lani vodi Vitellijeva hči Giovanna, proizvaja motorne čolne v šestih ladjedelnicah v Avigliani v Piemontu, Savoni v Liguriji, Viareggiu in Livornu v Toskani, Fanu v Marcheju in Itajaiju v Braziliji. Plovila znamk Azimut in Benetti so sicer dolga od devetih pa vse do 110 metrov, vrednost proizvodnje podjetja v navtičnem letu 2023/2024 ocenjujejo na 1,3 milijarde evrov.

Vitelli je vstopil tudi v politiko. Od leta 2013 do leta 2015 je bil poslanec, izvoljen na listi Državljanska izbira Maria Montija.