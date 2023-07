So se hoteli znebiti zulujskega kralja?

Iz Južne Afrike prihaja novica, podobna tistim, ki jih zadnja leta spremljamo predvsem v povezavi z rusko opozicijo. Zulujski kralj Misuzulu kaZwelithini je moral zaradi domnevne zastrupitve poiskati zdravniško pomoč. Ker je prav on v središču spora o nasledstvu, nekateri namigujejo, da so se ga nasprotniki na tak način želeli znebiti.

Oseminštiridesetletni kralj, ki je na prestol sedel šele pred desetimi meseci, se ni hotel zdraviti v domovini, ampak se je po pomoč zatekel v sosednjo kraljevino Eswatimi, ki velja za eno zadnjih absolutističnih monarhij na svetu. Bil je sumničav, ker je tik preden je zbolel, nenadoma in zaradi domnevne zastrupitve umrl njegov tesni sodelavec, poleg tega sta tudi njegova oče in mama kmalu potem, ko so ju zdravili v Južni Afriki. Kraljevi tiskovni predstavnik je po tokratnem zapletu sicer sporočil, da je kralj že zapustil bolnišnico in da je njegovo zdravje odlično.

Misuzuluja so okronali oktobra lani, potem ko sta v kratkem razmahu umrla njegova starša. Od takrat se duhovi ne pomirijo, saj so nekateri v kraljevi družini prepričani, da ni upravičen do nasledstva. Njegov oče, kralj Goodwill Zwelithini, je zaradi zapletov z diabetesom umrl med pandemijo marca 2021. Zulujcem je kraljeval skoraj 50 let in se v zgodovino vpisal kot regent z najdaljšim stažem. Po njegovi smrti ga je nadomestila njegova žena in mati sedanjega kralja, kraljica Mantfombi Dlamini-Zulu, ki pa je le mesec pozneje doživela isto usodo kot mož.

Pokojni kralj se je lahko pohvalil z dolgim vladarskim stažem, pa tudi s šestimi ženami in vsaj 26 otroki. In prav med njimi se zdaj bije boj za njegovo nasledstvo. Nekateri v sorodstvu so prepričani, da bi ga moral naslediti princ Simakade. Oporoko so na sodišču izpodbijale tudi njegova prva žena in njeni hčeri.

Zulujski kralj sicer nima uradnih političnih pristojnosti, njegova vloga je predvsem protokolarna, ima pa velik vpliv na družbo in, kar je morda še pomembneje, vsako leto prejme več milijonov dolarjev vladnih sredstev.

Zaenkrat sicer ni indicev, da bi zdravje aktualnega kralja ogrozil kateri od članov kraljeve družine. Policija zaenkrat molči, poglavar Mangosuthu Buthelezi, ki je s kraljem v vse slabših odnosih, pa je napovedal, da bodo preiskavo, če bo to potrebno, opravili uradni organi.