Sodišče v Firencah potrdilo, da je Amanda Knox kriva obrekovanja

Vrhovno kasacijsko sodišče v Rimu je v četrtek potrdilo obsodbo Američanke Amande Knox, ki jo je sodišče v Firencah lani spoznalo za krivo obrekovanja v postopku, povezanem z umorom sostanovalke leta 2007. Njeni odvetniki so odločitev kasacijskega sodišča označili za nepričakovano in nepravično, poročajo tuje tiskovne agencije.

Amanda Knox je bila stara dvajset let, ko so jo skupaj s tedanjim fantom leta 2007 aretirali zaradi obtožb okrutnega umora sostanovalke, britanske študentke Meredith Kercher, s katero sta bili na študijski izmenjavi v italijanski Perugii. Sledila je dolga saga na sodiščih, ki so par obsodila, oprostila, nato pa znova spoznala za kriva in nazadnje leta 2015 dokončno oprala vseh obtožb.

Patrick Lumumba je dva tedna preživel za zapahi, preden so ga izpustili brez obtožb. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Je pa Američanki ostala obsodba za obrekovanje. Med policijskim zasliševanjem je namreč za umor obtožila kongovskega lastnika bara Patricka Lumumbo. Ta je nato dva tedna preživel za zapahi, nato so ga izpustili brez obtožb. Leta 2011 so Amando Knox spoznali za krivo obrekovanja in obsojeno na tri leta zapora, ki jih je že pred tem odslužila skupaj s štirimi leti kazni za umor.

A pozneje je navedla različne obtožbe na račun napak v preiskovalnem postopku. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2019 razsodilo, da ji med zaslišanji niso zagotovili ustreznega pravnega zastopnika ali prevajalca.

Oktobra 2023 je italijansko sodišče njeno obsodbo za obrekovanje po pritožbi razveljavilo in odredilo ponovno sojenje. Prizivno sodišče v Firencah jo je lani spoznalo za krivo in jo obsodilo na tri leta zapora. Te kazni ji ni bilo treba odslužiti, saj je med začetno preiskavo in sojenjem v zaporu preživela štiri leta. Se je pa na razsodbo pritožila.

Vrhovno kasacijsko sodišče v Rimu je odločitev sodišča v Firencah v četrtek potrdilo. Danes 37-letne Amande Knox, ki zdaj živi v ZDA in je mati dveh otrok, na izreku sodbe v Rimu ni bilo. Njena odvetniška ekipa je odločitev kasacijskega sodišča označila za nepričakovano in nepravično. »Brez besed smo,« so sporočili. Lumumba je po drugi strani izrazil zadovoljstvo z razsodbo najvišjega sodišča v Rimu. »Amanda ni imela prav in ta kazen jo mora spremljati vse življenje,« je dejal novinarjem.