Amanda Knox se vrača v mesto zločina

Odkar so v italijanskem mestu Perugia začeli snemati televizijsko serijo Blue Moon, ki se navezuje na tragične dogodke, ki so se tam zgodili pred 17 leti, so domačini vse bolj razburjeni. Mnogi v Italiji, pa tudi v svetu, se še dobro spomnijo ameriške študentke Amande Knox, ki je bila obtožena, da je skupaj s fantom Raffaelejem Sollecitom leta 2007 umorila sostanovalko, britansko študentko Meredith Kercher.

Zapletena zgodba je tedaj močno odmevala, polna je bila kontroverznosti, glavna osumljenca Amanda in Raffaele pa sta bila obsojena na 26 in 25 let zapora. Kmalu zatem so aretirali starega znanca policije, vlomilca Rudyja Guedeja, saj so na stvareh Meredith Kercher odkrili njegove prstne odtise. Zaradi umora so ga obsodili na 16-letno zaporno kazen, novembra 2021, ko je odsedel 13 let, so ga izpustili. Amando Knox so izpustili iz zapora leta 2011, 2015. pa so ju z nekdanjim fantom dokončno oprostili obtožb.

Zdaj se je Amanda Knox vrnila s snemalno ekipo kot producentka osemdelne serije, ki zajema njeno 16-letno italijansko odisejo in prizadevanja za izpustitev. A prebivalci Perugie so nad snemanjem zgroženi in s transparenti zahtevajo »spoštovanje do Meredith«. Na njihovo ogorčenje se je v lokalnih časopisih odzvala tudi županja Vittoria Ferdinandi, češ da tudi če bi snemanje prepovedali, bi ga ekipa ameriške pretočne platforma Hulu, ki sodi pod Disney Entertainment, pač posnela v katerem drugem italijanskem mestu. Ustvarjalci serije so mestnim oblastem pojasnili, da se ne bodo osredotočili na umor, ampak na umbrijsko mesto, ki slovi po lepoti in živahnem študentskem življenju. Snemali pa bodo tudi v Orvietu, kjer je potekalo sojenje Amandi Knox.

V Perugii je menda tudi Monica Lewinsky, ki je s podjetjem Alt Ending Productions ena od producentk serije.