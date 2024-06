Amanda Knox na ponovljenem sojenju v Italiji spoznana za krivo obrekovanja

Američanka Amanda Knox je bila danes na ponovljenem sojenju v Italiji spoznana za krivo obrekovanja v postopku, povezanem z njeno razvpito obsodbo in kasnejšo oprostitvijo za umor sostanovalke iz leta 2007. Knoxova, ki je tudi v tem primeru upala v oprostilno sodbo, je ob izreku jokala, v zapor pa ji ne bo treba, ker je triletno kazen že odslužila.

Knoxova je bila stara 20 let, ko je bila skupaj s tedanjim fantom leta 2007 aretirana zaradi obtožb brutalnega umora sostanovalke, britanske študentke Meredith Kercher, s katero sta bili obe na študijski izmenjavi v Perugii. Sledila je dolga saga na sodiščih, ki so par obsodila, oprostila, nato pa znova spoznala za kriva in nazadnje leta 2015 dokončno oprala vseh obtožb.

Je pa Američanki ostala obsodba za obrekovanje. Med policijskim zasliševanjem je namreč za umor obtožila kongovskega lastnika bara Patricka Lumumbo. Ta je nato dva tedna preživel za zapahi, preden so ga izpustili brez obtožb. Leta 2011 je bila Knoxova spoznana za krivo obrekovanja in obsojena na tri leta zapora, ki jih je že pred tem odslužila skupaj s štirimi leti kazni za umor.

A kasneje je navedla različne obtožbe na račun napak v preiskovalnem postopku, ko naj bi nanjo med drugim kričali in jo tudi udarili. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2019 razsodilo, da ji med zaslišanji niso zagotovili ustreznega pravnega zastopnika ali prevajalca.

FOTO: Claudia Greco/Reuters

Oktobra lani je nato italijansko sodišče njeno obsodbo za obrekovanje po pritožbi razveljavilo in odredilo ponovno sojenje. Tega se je danes udeležila tudi Knoxova, da bi se osebno branila pred obtožbami.

Policijo je obtožila, da jo je prisilila v izjavo, in zatrdila, da je bila prestrašena, prevarana in žrtev slabe obravnave. »Zelo mi je žal, da nisem bila dovolj močna, da bi se uprla policijskemu pritisku,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala danes 36-letna Knoxova, ki je poročena in mati dveh otrok.

Postopek se je kljub temu znova zaključil z obsodbo, nad katero je njena ekipa razočarana. »Amanda je zelo iz sebe zaradi zaključka sojenja, saj je po 17 letih sodnih postopkov upala na zaključek,« je pred sodiščem povedal njen odvetnik Carlo Dalla Vedova. Odločitev jih je presenetila, o morebitni pritožbi pa se bodo odločili, ko bo dostopna celovita obrazložitev sodbe.