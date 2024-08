Srbska policija na meji s Hrvaško več ur zadrževala Severino

Srbska policija je v nedeljo zvečer na meji s Hrvaško več ur zadrževala hrvaško pevko Severino Vučković. Po zaslišanju so ji odobrili vstop v državo, a se je pevka odločila za vrnitev na Hrvaško, pišejo srbski in hrvaški mediji.

Severino Vučković so po pisanju portala hrvaškega časnika Jutarnji list na meji ustavili v nedeljo zvečer in jo tam zadrževali štiri ure.

Med zaslišanjem so jo po navedbah časnika spraševali o različnih političnih temah, med drugim tudi to, zakaj je na družbenih omrežjih ob fotografiji s protestov proti pridobivanju litija v Srbiji napisala, da ima rada takšno Srbijo. Po zaslišanju in po tem, ko so ji preiskali avto, so ji odobrili vstop v državo, a se je odločila za vrnitev na Hrvaško.

Srbski časnik Blic, ki se sklicuje na neimenovane vire, medtem piše, da je srbska policija v primeru Severine Vučković izvedla redni postopek tako kot pri vseh drugih, za katere srbski državni organi ocenijo, da so dajali sporne izjave v medijih.

Blic pri tem navaja, da ne gre za prvo znano osebo iz regije, ki so jo zadrževali na meji. Na začetku leta so tako na primer zadržali bosansko-hercegovsko pevko Selmo Bajrami, po rodu s Kosova, ter ji prepovedali vstop v državo, potem ko je na enem od svojih nastopov z rokami pokazala simbol dvoglavega orla.

Velik del srbske javnosti prikazovanje dvoglavega orla z rokami razume kot simbol velike Albanije in provokacijo.